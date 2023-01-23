Російські банки замінять Apple Pay та Google Pay стікерами на телефони

Російські банки оголосили про запуск платіжних стікерів, які мають замінити сервіси безконтактної оплати смартфонами, які стали недоступні росіянам після виходу з країни Visa і Masterсard.

"Платіжний стікер дає можливість здійснювати оплату в один дотик. Насамперед технологія потрібна власникам айфонів, які звикли здійснювати платежі безконтактно", – йдеться в повідомленні російського "Сбера", пише видання РБК.

За словами першого заступника голови правління банку Кирила Царьова, це "майже аналог банківської картки, але компактніший".

Він виглядає як зменшена банківська карта без номера та підтверджує операції CVC-коду, проте у кілька разів менше.

"Користувачеві достатньо відламати частину, призначену для кріплення, зняти захисний шар і наклеїти стікер на задню панель смартфона – краще в нижній його частині, щоб роботі стікера не заважала NFC-антена", – йдеться в повідомленні банку.

Масове тестування технології "Сбер" має намір запустити на початку лютого, для 100 тис. клієнтів банку, які візьмуть у ньому участь, воно буде безкоштовним. Після цього банк ухвалить рішення щодо введення таких стікерів в експлуатацію.

Про плани роздавати платіжні стікери оголосив "Альфа-банк". У пресслужбі банку підтвердили, що це не тестування, а запуск послуги для клієнтів.

Після початку російського вторгнення в Україну та санкцій у відповідь з боку Заходу платіжні системи Visa і Mastercard оголосили про припинення роботи в Росії. Через санкції випущені в Росії карти не приймаються за кордоном, в іноземних магазинах та гаманцях Apple Pay та Google Pay.