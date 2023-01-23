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Фігуранти справи НАБУ намагаються заблокувати конфіскацію колишнього постачальника титану для виробників російської зброї

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гзк,демуринський

Власники "Демурінського гірничо-збагачувального комбінату", який станом на початок повномасштабного вторгнення РФ належав російській корпорації "ВСМПО-Авісма", намагаються заблокувати конфіскацію активів підприємства на користь України.

Відповідний позов Міністерства юстиції розглядає Вищий антикорупційний суд (ВАКС).

За даними судового реєстру, клопотання про зупинення провадження у справі про стягнення в дохід держави активів подавали представники ТОВ "Демурінський ГЗК" та Світлани Ільтьо – одна з директорів офшорної компанії Limpieza Limited, на яку оформлене українське підприємство.

Заявники вказували, що Limpieza Limited оскаржує указ президента Володимира Зеленського №726/2022 від 19 жовтня 2022 року про запровадження санкцій проти Limpieza Limited та російської корпорації "ВСМПО-Авісма" у Касаційному адміністративному суді у складі Верховного суду.

"ВСМПО-Авісма" намагалася змінити власника "Демуринського ГЗК" в Україні після початку повномасштабного вторгнення. У лютому російська корпорація заявила про продаж своїх 75% акцій Limpieza Limited (якому належить "Демурниський ГЗК") іншому співвласнику компанії – Bolatico Limited, якій до цього вже належало 25% акцій.

Представницею і формальним власником Bolatico Limited є Світлана Ільтьо, її повʼязують із колишніми топменеджерами АТ "Обʼєднана гірничо-хімічна компанія" Русланом Журилом і Юрієм Перцевим. Як писав БізнесЦензор, у 2020 році ОГХК постачала сировину для виробництва титану російському "ВСМПО Авісма".

Bolatico Limited фігурує у розслідуванні НАБУ про розкрадання керівництвом "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії" понад 300 мільйонів гривень. За даними слідства, Світлана Ільтьо керувала рахунком британської компанії-посередника в схемі ОГХК Adelis Trade LLP в латвійському банку Citadele Banka, а також виконувала роль представника ще двох фірм – First Railway Company LLP і Bolatico Limited, які брали участь у схемі виведення коштів з державної ОГХК.

Як повідомлялося, 22 квітня Бюро економічної безпеки України заявило про арешт "100% корпоративних прав гірничо-збагачувального комбінату, який постачав стратегічну продукцію Росії". За даними "Forbes Україна", йшлося саме про ТОВ "Демурінський ГЗК".

"Демуринський гірничо-збагачувальний комбінат" розташований у Дніпропетровськії області. ГЗК веде промислову розробку Вовчанського родовища титано-цирконових руд із запасами ільменіту понад 2 млн тонн. Кінцевим бенефіціаром підприємства був російський бізнесмен Михайло Шелков, заступник гендиректора найбільшої російської титанової корпорації "ВСМПО-Авісма".

Нагадаємо, у червні 2021 року Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) запровадила санкції проти голови ради директорів корпорації "ВСМПО-Авісма" Сергія Чемезова і заступника голови ради директорів корпорації "ВСМПО-Авісма" Михайла Шелкова, який також вказаний власником ТОВ "ВСМПО Титан Україна" (виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі).

Російська корпорація "ВСМПО-Авісма" – найбільший світовий виробник титану, належить російським мільярдерам Михайлу Воєводіну та Михайлу Шелкову, а також створеній Владіміром Путіним держкорпорації "Ростєх", яка займається виробництвом різноманітних видів зброї для російської армії.

Автор: Михайло Орлюк
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ну що ж ви хочете? будь хто буде за свої грошики боротися. Тут питанннячко як себе український суд проявить
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23.01.2023 17:36 Відповісти
Все що належить кацапам в Україні має бути експропрійоване на користь ЗСУ. Крапка. Кацапський бізнес має бути "поза законом" - негайна експропріація без суду і слідства.
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23.01.2023 17:43 Відповісти
Це та структура, яка знищила кілька виробників титану в Україні, бо вони працювали ранійше саме на її сировині, яку вона почала поставляти до РФії замість того, щоб поставляти її на українські підприємства.
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23.01.2023 17:47 Відповісти
Зелена влада руйнує Україну не гірше за окупантів
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23.01.2023 17:48 Відповісти
таке відчуття, що на момент вторгнення рашки майже всі підприємства України належали російським корпораціям... Піпець!
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23.01.2023 17:48 Відповісти
ви не дуже далеко від істини , звичайно не всі , але десь 70 відсотків стратегічно важливих прідприємств так , належали росіянам
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23.01.2023 21:19 Відповісти
Дивишся на оце все ***..ство і виникає запитання - а у нас точно була своя держава? Якщо була то хозяїн цієї держави хто? Може ми з вами шановні українці? Так ото ж.
Сподіваюсь, дуже сподіваюсь що після перемоги над ****** і мордором ми, вперше за сотні і сотні років, дамо собі раду і наведемо лад у своєму домі.
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23.01.2023 18:15 Відповісти
Как бы от русских мародеров не перешло бы к зеленым мародерам, а народ и страна опять без ничего
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23.01.2023 18:26 Відповісти
От цікаво , як відреагує український суд на наїзд на власність Сьоми Могілевіча . От тут ми і узнаємо кого судді бояться більше - воров чи український народ
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23.01.2023 21:21 Відповісти
 
 