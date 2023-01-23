ООН купить насіння для українських фермерів

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) оголошує тендер на закупівлю та розподіл насіннєвого матеріалу (ячмінь, пшениця, овес та горох) для підтримки українських фермерів під час весняної посівної кампанії.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства аграрної політики й продовольства.

Так, українські постачальники запрошуються до подання заявок на участь у тендері через Глобальний ринок ООН (UNGM).

У межах цього тендеру потенційним постачальникам пропонується подати пропозиції на повну або часткову кількість такого матеріалу для проведення весняної посівної кампанії:

насіння ярого ячменю (всього 6,66 тис. тонн)

насіння ярої пшениці (всього 9,78 тис. тонн)

насіння вівса (всього 1,8 тис. тонн)

насіння гороху (всього 1,76 тис. тонн)

Технічні характеристики насіння були розроблені на основі потреб місцевих фермерів та сортів насіння, які широко культивуються і найбільше відповідають агроекологічним зонам України.

Кінцевий термін подання заявки – 2 лютого 2023 року, о 00:59 (за київським часом).

24 січня 2023 року ФАО проведе онлайн-конференцію для потенційних постачальників, щоб представити детальну інформацію про вимоги для подачі заявок, а також відповість на запитання та ознайомить з інструкціями щодо реєстрації в системі ГРООН.