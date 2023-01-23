Італія зможе повністю відмовитися від російського газу до 2025 року, – Eni

Італія може до 2025 року повністю відмовитися від російського газу завдяки поставкам із Алжиру.

Про це заявив гендиректор найбільшої італійської нафтогазової компанії Eni Клаудіо Дескальці в кулуарах візиту прем'єр-міністра Джорджії Мелоні до Алжиру, передає Європейська правда.

За словами Дескальці, Алжир щорічно збільшує постачання газу до Італії. Зокрема, у 2021 році Італія отримала 21 млрд кубометрів газу, в 2022 році – 25 млрд, а в 2023 році планує отримати 28 млрд кубометрів газу.

"Прогноз щодо відмови від поставок російського газу в Італію? Я налаштований позитивно, що взимку 2024/2025 років я б сказав, що якщо так піде далі, то справи підуть у правильному напрямку", – прокоментував Дескальці.

Раніше повідомлялося, що влада Алжиру хотіла б створити в Італії газовий хаб, через який алжирський газ піде в інші країни ЄС.