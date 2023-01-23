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Новини Влада
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Міноборони (677) ціни (2982) закупівлі (2171) Резніков (55)

Міністр оборони заперечує закупівлю харчів для військових за завищеними цінами

Новини БізнесЦензор Влада

резніков

Міністр оборони Олексій Резніков заперечує інформацію про закупівлю продовольства для військових за завищеними цінами.

Про це міністр написав у Facebook.

За словами Резнікова, ціна у 17 грн за яйце "з’явилася" в результаті технічної помилки, яку зробив постачальник у контракті.

"Яйця – єдина категорія з каталогу, яка у додатку до угоди обраховується в штуках. Постачальник вказав ціну не за штуки, а за вагу яєць, коли переносив дані з однієї таблиці, де все було приведено до одиниці виміру на вагу, в іншу таблицю. Відповідно до нормативів, кілограм яєць – це близько двох десятків штук в залежності від гатунку (вага яйця за стандартом повинна складати від 42 г до 60 г). Ціна 170 грн за кілограм яєць – це 85 грн за десяток", – пояснив Резніков, додавши, що цю помилку виявили в документах ще у грудні.

Під час засідання профільного комітету ВР міністр пообіцяв показати народним депутатам офіційний лист компанії-постачальника, яка визнає помилку і просить внести відповідні зміни.

"Народні депутати побачать, що тільки в тому контракті, саме в тому, який оприлюднено в ЗМІ, у таблиці вказано одиниці виміру – "кілограм", – зазначив він.

Також міністр наголосив, що Міноборони не закуповує окремі харчі. У документах йдеться про комплексні послуги з забезпечення харчування – тобто доставку певного комплекту продуктів до військових частин, а в окремих випадках – і приготування їжі.

"Предметом закупівлі є вартість добового раціону для військовослужбовця. Постачальники гарантують забезпечення добового раціону за певну суму. Минулого року ця сума складала 120 грн на військовослужбовця за добу. Цього року ми отримали пропозиції постачальників у діапазоні від 151 до 162 грн на добу. У результаті проведення переговорів кінцева вартість послуги забезпечення харчування одного бійця на добу складає 145,8 грн. Хтось дійсно вважає, що ця сума є завищеною?", – зазначив він.

За його словами, номінально відбулося зростання вартості послуги на 21,5%. Але цей показник менше рівня інфляції, яка за рік склала 26,6%.

Очільник Міноборони підкреслив, що особливість контрактів відомства в тому, що вони укладаються з постачальниками послуг на рік вперед за фіксованою ціною – тобто це також ризики, які бере на себе бізнес.

Читайте також: Міноборони назвало маніпулятивною інформацію про закупівлю продовольства за завищеними цінами

Також Резніков додав, що процес укладання контрактів і взяття зобов’язань складається з кількох стадій: оголошення потреб Міноборони, надання пропозицій бізнесом, проведення зовнішньої експертизи ціни, узгодження контракту, проведення внутрішньої перевірки, підписання контракту тощо.

"Фінальною частиною цього процесу є реєстрація підписаного контракту у Державному казначействі. Тільки після реєстрації у казначействі виникають фінансові зобов’язання і можна здійснювати платежі", – пише міністр, додавши, що наразі триває тільки етап внутрішньої перевірки, тобто поки жодних коштів з держбюджету направлено не було.

Окремо Резніков наголосив, що той, хто передав один з контрактів та додатки для оприлюднення в ЗМІ, "як мінімум вчинив службовий злочин".

"Цю особу буде обов’язково встановлено і притягнуто до відповідальності. Для цього підготовлено відповідні матеріали в СБУ. Зокрема, буде з’ясовано мотиви", – зазначив міністр.

Раніше видання "Дзеркало тижня" повідомило, що Міністерство оборони підписало угоду на послуги організації харчування у 2023 році військових частин, дислокованих у тилових регіонах, на загальну суму 13,16 млрд грн. При цьому, ціни на найбільш ходові харчі виявилися завищеними у 2-3 рази.

Після цього Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки викликав на засідання керівництво Міністерства оборони у зв’язку зі скандалом щодо закупівель продуктів для військових за завищеними цінами.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+6
Интересно - какой откат, в какой сумме получил этот скромный прекрасный человек? Ведь такие сделки не проходят без ведома Министра. От слова - совсем.
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23.01.2023 16:13
+5
17 гривень за кілограм яєць - геніальна відмазка адвоката, випадкового призначеного на посаду міністра оборони воюючої країни.
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23.01.2023 16:35
+5
Сам факт таких чудовищных, аморальных, циничных и коррупционных махинаций в Минобороны во время войны - это предательство и госизмена.
Нанесен огромный репутационный удар для страны перед нашими союзниками.
Спасибо тому, кто не побоялся и слил журналистам копию контракта (Люся это был ты?). Далее - Министр не всегда в курсе того, что подписывают его Замы.
В данном случае требую публично назвать фамилию профильного Зам. министра, который "погодив" контракт.
Министра Резникова на детектор и задать один вопрос - знал про контракт/был в теме или нет?
Директора департамента Хмельницкого и профильногор Зам. Министра лишить воинских званий и публично посадить в тюрьму - это очень важно для продолжения получения фин/гум помощи в дальнейшем от наших союзников.
И ждем реакцию конкретно от Верховного Главнокомандующего - Зеленского. Вова не думай петлять или сместить фокус общественного внимания. Именно Президент обязан отреагировать быстро и жестко.
Распилить 4 млрд грн во время войны - это уже не "мародерство", это преступление. Зеленые ***** вы хуже врага.
После подобного скандала Порошенко проиграл выборы...
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23.01.2023 17:21
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Интересно - какой откат, в какой сумме получил этот скромный прекрасный человек? Ведь такие сделки не проходят без ведома Министра. От слова - совсем.
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23.01.2023 16:13 Відповісти
А вот за угрозы журналистам этого прекрасного человека надо привлечь к криминальной отвественности.
Кстати, а что за фирма отвечает за поставки? На кого зарегистрирована? На друзей или родственников прекрасного человека? Фирма Рога и копыта?
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23.01.2023 16:14 Відповісти
17 гривень за кілограм яєць - геніальна відмазка адвоката, випадкового призначеного на посаду міністра оборони воюючої країни.
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23.01.2023 16:35 Відповісти
Сам факт таких чудовищных, аморальных, циничных и коррупционных махинаций в Минобороны во время войны - это предательство и госизмена.
Нанесен огромный репутационный удар для страны перед нашими союзниками.
Спасибо тому, кто не побоялся и слил журналистам копию контракта (Люся это был ты?). Далее - Министр не всегда в курсе того, что подписывают его Замы.
В данном случае требую публично назвать фамилию профильного Зам. министра, который "погодив" контракт.
Министра Резникова на детектор и задать один вопрос - знал про контракт/был в теме или нет?
Директора департамента Хмельницкого и профильногор Зам. Министра лишить воинских званий и публично посадить в тюрьму - это очень важно для продолжения получения фин/гум помощи в дальнейшем от наших союзников.
И ждем реакцию конкретно от Верховного Главнокомандующего - Зеленского. Вова не думай петлять или сместить фокус общественного внимания. Именно Президент обязан отреагировать быстро и жестко.
Распилить 4 млрд грн во время войны - это уже не "мародерство", это преступление. Зеленые ***** вы хуже врага.
После подобного скандала Порошенко проиграл выборы...
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23.01.2023 17:21 Відповісти
Те,що "проиграл вибори" ми пам"ятаємо...А "отріагіровал" то як?
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23.01.2023 17:25 Відповісти
фамилия подписанта Богдан Хмельницкий! есть такой зам у резникова.
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23.01.2023 19:28 Відповісти
Як корінний львівянин,як галичанин скажу лишень одне - не можна львівян ставити на посади,де крутяться гроші...Рєзніков,Лозинський,Шмигаль...скільки там наших ще з"явиться в такому контексті?Такий вже етнос - і на фронті більше,і злодіів при владі більше,всього через край...
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23.01.2023 17:22 Відповісти
піди застрелься гандонище, як взагалі ти дібіл до такого додумався? як ти з такою логікою і мозгами ще живеш??
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23.01.2023 19:49 Відповісти
Показати оригінальний контракт і все .
Якщо є такий ідіот що так помилився а другий ідіот перевіряв і також пропустив то це говорить про абсолютну тупість або плювали вони в яких одиницях рахувати яйця - відкат треба взяти . Кінець . А ви хоч барелями рахуйте як нафту або кубометрами як газ .
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23.01.2023 20:46 Відповісти
Іншими словами :"п+здарики Україні"
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23.01.2023 18:10 Відповісти
Oy i pered amerikosami neudobno......Gnaty tvarynu !!!!
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23.01.2023 18:36 Відповісти
Про те, як були свого часу розкрадені, розпродані т.з. "третім країнам" стратегічні артзапаси ЗСУ на мільярди долярів в Калинівці, Ново-Богданівці, Балаклії, Ічні вже і згадувати припинили... А порожні склади з залишками запалили, для візуального і акустичного ефекту. І списали на , "мишей" та "необережне поводження з вогнем." Забулисьмо уже, яким жалюгідним белькотінням було Міністра Оборони Полторака і Нач. Генштабу Муженка? Забули, як "випадково" саме тоді загинув в авіакатастрофі нач. артилерії МО?
Яйця і картопля з цибулею, кажете? Ну-ну...
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23.01.2023 18:51 Відповісти
Ну увидели ошибку. Что сделать нужно было? Доп. Соглашение. Да и что за мера яйцам килограммы? На ходу придумали?
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23.01.2023 19:02 Відповісти
Держіть мене семеро... оце адвокат видав яйця в кілограмах, оце фантазія у чувака. А чому не в унціях?
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23.01.2023 19:48 Відповісти
в унціях вони рахують тільки золотишко
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23.01.2023 22:26 Відповісти
хороший такий жарт, кілограм яєць.... на фоні війни і вбитих десятків тисяч українців, але їм, мабуть, таки смішно...
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23.01.2023 19:58 Відповісти
Все пішли відмазки, ой журналісти перекрутили... Брешуть!!! Брехуни і злодії, але найгірше, що "оце" вважає нас ідійотами...
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23.01.2023 20:19 Відповісти
Цей заслужений ЮРИСТ УКРАЇНИ, ой вибачте досвідчений ПЕРЕДАСТ між дающими та берущими у судових справах з закритими КЛІПАЧКАМИ і наглим писком відкрив нову "теорему ПІФАГОРА" для УСІЄЇ УКРАЇНИ....!!!
ВИЯВЛЯЄТЬСЯ, що ЯЙЦЯ мають продавати споживачам КІЛОГРАМАМИ а не поштучно...!!!
ТОБТО на усіх упакуваннях ЯЄЦЬ та яйцях має бути промаркована їхня вага !!!
Виявляється, що згідно логіки цього ТЕЛЕПНЯ, харчі для міністерства оборони для потреб ЗСУ мають закуплятися не на пряму безпосередньо від виробників аграрної продукції та птахівництва, а через декілька фірм прокладок, створеного МАФІОЗНИМИ КЛАНАМИ для розкрадання ВІЙСЬКОВОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ...???!!!
СУПЕР...!!!

Погрожуючи журналістам та особам котрі викрили та попередили "ГОТУВАННЯ до КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ" передбачені ст.14 Кримінального Кодексу України сам "БЕТМЕН" напевно НЕОБІЗНАНИЙ з Ст. 171 "Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів" ККУ та Ст. 95 "Заяви і повідомлення про злочин" КпКУ...!!!

Так комусь обірвався КИШЕНЬКОВИЙ КЕШ у 6,5 мільярда гривень, а це майже 150 мільйонів $$$...

Сільськогосподарські ФЕРМЕРСЬКІ ГОСПОДАРСТВА віддають по оптовим цінам картоплю від 1-3
тон по 3-5 грн. за кілограм, моркву 8-12 грн./кг, капусту 6-8 грн./кг., буряк 8-10 грн./кг. і тд...!!!
Яйця і куряче мясо, індиче мясо, свинину, волове мясо і рибу можна на пряму купувати у СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ на пряму уклавши річні КОНТРАКТИ...!!!
Птахофабрики віддають яйце від 2,5-3,5 за 1 шт "СУПЕР" вищий сорт, тушку курей по 38-45 грн./кг. у яких є ї ноги і стегна, А НЕ ПО 120грню/кг.
А не шукати МАФІОЗНІ прокладки для деребану і відмивання БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ДЕРЖАВИ виділених для ЗАХИСНИКІВ НАШОЇ ДЕРЖАВИ ТА ЗСУ...!!!

ВПЕВНЕНИЙ на 200%, що якщоб булаб укладена угода з ПОЛЬЩОЮ на поставки ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ в УКРАЇНУ для ЗСУ ТОБ УСЯ УКРАЇНА БУЛАБ ЗДИВОВАНА НА РОКИ цією угодою, бо вонаб обійшлася б державі у 6-8 мільярдів гривень, але якість булаб відповідною...!!!

ТАК ЩО ЩУРІВ ТРЕБА ШУКАТИ У СВОЇЙ КОМОРІ, а не перекладати усе на САНСТАНЦІЇ...!!!
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23.01.2023 20:43 Відповісти
Є така думка.....міністерство оборони України штучно виводять з-під серйозних звинувачень у розкраданні коштів для закупівля теплого одягу і зимового спорядження для ЗСУ, розкручуючи «яєчну» справу щодо завищення цін на продукти для підрозділів поза зоною бойових дій. Реально, починаючи з вересня 2022 по нинішні час МО України витратило біля 2,6 млрд. гривен на закупівлі зимового спорядження більшу частину яких було розкрадено і замасковано гуманітарною допомогою. На сьогоднішній момент більшість бойових підрозділів забезпечено зимовим спорядженням на 30−40%.
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23.01.2023 21:11 Відповісти
Повинна бути не думка, а факти. Звідки такі думки виникають?
МО розповідало, що військові повністю забезпечені зимовим спорядженням. Лише Канада надіслала Україні 500тис. комплектів зимової форми
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23.01.2023 23:24 Відповісти
Це чмо рахує нас за дебілів і воно ще міністр оборони в нормальній державі вже давно подав би у відставку але поняття совість йому невідоме
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23.01.2023 21:27 Відповісти
Резников шо, думает, шо дело только в яйцах? А остальное, закупленное в 3-4 раза дороже, так то не считается? А то шо армия зимней формой не обеспечена, то ничё? То, шо грелок нет для хлопцев в окопах, то нормально? И я не говорю про мавики, которые этот типа ,,министр" отказывается закупать.
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23.01.2023 21:36 Відповісти
Шмигаль і Резніков повинні бути звільнені зі своїх посад.Продовження перебування на своїх посадах цих чиновників -це знущання над українським народм та героїчними ЗСУ!

Єдиний позитивний момент з всього цьюго бл...ва -це сміх над дотепними та юмористичними коментарами стосовно Резнікова та "зеленої"шантрапи.
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23.01.2023 21:40 Відповісти
Того ці скандали і виникли що Шмигаля і Рєзнікова хотять зняти і поставити чергового зебіка, Шмигаль працював на Ахмєтова, йде зміна кадрів
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24.01.2023 06:35 Відповісти
Резникову надо видать патент на его изобретение:измерение количества яиц в килограммах. Ваимание-это впервые в мире!
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23.01.2023 21:44 Відповісти
"Олексій Резніков потрапив в команду Зеленського завдяки знайомству з главою адміністрації президента Андрієм Єрмаком.

Резніков пішов набагато далі свого боса в офшорних операціях. Якщо Володимир Зеленський після обрання президентом формально відмовився від своїх офшорних компаній, то Олексій Резніков, навпаки, почав скуповувати офшорні компанії, вже будучи віце-прем'єром.

Для яких цілей новому міністру потрібні офшорні компанії, ще належить здогадатися. Схоже, новий міністр оборони не збирається відмовлятися від своїх британських офшорів."
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23.01.2023 22:07 Відповісти
Тупий клоун привів таких же тупих міністрів, ладно якби клоун був би просто тупим так він ще й зрадник, Оман всі пам'ятають! Зараз маємо тупі відмазки від цієї нікчеми рєзнікова але наш мудрий нарід і цю брєдятіну схаває як хаває її з 2019 року від зеленої шобли.Так що висновок- наш народ ще тупіший від зеленського і його команди євреїв.
Хтось звернув увагу що в команді Зевилупка немає ні одного українця?
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23.01.2023 22:09 Відповісти
Вони не тупі , вони дуже спритні крадіі 😡
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24.01.2023 09:00 Відповісти
у Резникова тепер кілограмові яйця. Єдиний у світі негой з такими причандалами.
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23.01.2023 22:30 Відповісти
В эфире телеканала Киев журналист Юрий Николов "на пальцах" еще раз показывает как формировались цены и раскрывает ложь министра Резникова.
Министр Резников был в курсе контракта и того как формировались цены, также у него есть подельники в ОП.
Резников - ты подлец, вор и коррупционер, голимое днище ****.. Зеленые мрази вы будете висеть на дереве рядом с путиным и его бандой.
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23.01.2023 22:34 Відповісти
Щось пан міністр бреше. Це ж якою гидкою людиною треба бути, щоб красти гроші під час війни, поки гинуть кращі люди країни. Суки кончені.
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23.01.2023 22:46 Відповісти
Тема яиц таки не раскрыта.

Виходячи з того, що в контракті ціна яєць зазначена як 170 грн за кілограм, то тоді в кілограмі буде:
- 14 яєць категорії СО, тобто 11,90 грн за 1 яйце (вага яйця категорії СО 65-75 г, тобто в середньому 70 г);
- 17 яєць категорії С1, тобто 10,20 грн за 1 яйце (вага яйця категорії С1 55-65 г, тобто в середньому 60 г);
- 20 яєць категорії С2, тобто 8,50 грн за 1 яйце (вага яйця категорії С2 45-55 г, тобто в середньому 50 г).

Ціна 170 грн за 1 кг яєць - це 85 грн за десяток", - пояснив Резніков.
Однак, в контракті зазначені яйця тільки категорій СО і С1, але не С2.

Для порівняння, ціна яєць в роздріб в магазині АТБ:
категорії СО 6,49 грн за 1 яйце в індивідуальній коробці на 10 шт.,
категорії С1 5,85 грн за 1 яйце в звичайному лотку на 30 шт.

Золоті яйця виходять. Таку курку різать не треба.

P.S. Цікаво було б також побачити процес зважування яєць на складах ТОВ "Актив компані" перед відправкою.
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23.01.2023 23:04 Відповісти
Ця особа і війну заперечувала у 2022 році разом з андатріями та служками з ВРУ якимось…
Він же адвокат, от і спрацьовують навички вигороджувати…
Військовий так себе не ведуть, таран з хомчаком, як приклад порядності…
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23.01.2023 23:24 Відповісти
Соратник Єжеля, що теж «нахарчував ЗСУ» разом із жінкою та цікавою хвірмочкою від єнакієвського скільки змі, тай утік до бульбаша!!
Це саме той єжель, що весь військовий флот України дорозпродав, що військовий, що допоміжний… та й послали, як секс консультантшу чи генпрокуроршу за кордон, бо порядна ****** був…
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23.01.2023 23:34 Відповісти
If that is true,
that the eggs just are a component of the
overall price of
145 Hühner : 40 ≈ 3.7 € a day,
then Rexnikow likely is "innocent",
but probably the supplying company not.

After the war, everything will come to daylight,
and who wants to be called a traitor ?

Just people sympathizing with Ruzzki Mir
won't care.

Of course,
the former reputation of being
a corrupt country,
only second to Ruzzia,
has made people suspicious.

Overall,
Ukraine needs to recruit more soldiers,
than Ruzzia has;
for the city fights in Donbas 5 : 1,
but make Ruzzia believe,
that their army still is not huge.

A decentralized purchase policy
could lead to even higher prices locally,
but could be better to hide the real number
of Ukraine Army personnel.

Same with decentralized electricity production:
During peace times expensive,
but necessary during war times.

Numbers of winter uniforms :
How many gets a soldier ::
1,
2 for changing for washing,
3 for one in repairs ?
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23.01.2023 23:42 Відповісти
Резников с таким же успехом будет доказывать то, что Земля плоская, а не круглая.
Когда задница пылает, скажет что угодно...
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24.01.2023 07:23 Відповісти
Остап Сулейман Ибрагим Берта Мария Бендер-бей слал телеграмму подпольному миллионеру Корейко "грузите апельсиньі бочками".

******* шахраї з МО України (Рєзніков &Ко-ко-ко) під час повномасштабної війни вантажать яйця кілограмами...

Як там, "хотьпаржом"?
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24.01.2023 08:18 Відповісти
Резніков роз'яснив про яйця по 17 грн за штуку і скандал з їжею: "Це інформаційна атака"
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24.01.2023 08:58 Відповісти
Посмотрите ! на это - позорище ..
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24.01.2023 10:55 Відповісти
 
 