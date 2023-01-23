Міністр оборони заперечує закупівлю харчів для військових за завищеними цінами
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Міністр оборони Олексій Резніков заперечує інформацію про закупівлю продовольства для військових за завищеними цінами.
Про це міністр написав у Facebook.
За словами Резнікова, ціна у 17 грн за яйце "з’явилася" в результаті технічної помилки, яку зробив постачальник у контракті.
"Яйця – єдина категорія з каталогу, яка у додатку до угоди обраховується в штуках. Постачальник вказав ціну не за штуки, а за вагу яєць, коли переносив дані з однієї таблиці, де все було приведено до одиниці виміру на вагу, в іншу таблицю. Відповідно до нормативів, кілограм яєць – це близько двох десятків штук в залежності від гатунку (вага яйця за стандартом повинна складати від 42 г до 60 г). Ціна 170 грн за кілограм яєць – це 85 грн за десяток", – пояснив Резніков, додавши, що цю помилку виявили в документах ще у грудні.
Під час засідання профільного комітету ВР міністр пообіцяв показати народним депутатам офіційний лист компанії-постачальника, яка визнає помилку і просить внести відповідні зміни.
"Народні депутати побачать, що тільки в тому контракті, саме в тому, який оприлюднено в ЗМІ, у таблиці вказано одиниці виміру – "кілограм", – зазначив він.
Також міністр наголосив, що Міноборони не закуповує окремі харчі. У документах йдеться про комплексні послуги з забезпечення харчування – тобто доставку певного комплекту продуктів до військових частин, а в окремих випадках – і приготування їжі.
"Предметом закупівлі є вартість добового раціону для військовослужбовця. Постачальники гарантують забезпечення добового раціону за певну суму. Минулого року ця сума складала 120 грн на військовослужбовця за добу. Цього року ми отримали пропозиції постачальників у діапазоні від 151 до 162 грн на добу. У результаті проведення переговорів кінцева вартість послуги забезпечення харчування одного бійця на добу складає 145,8 грн. Хтось дійсно вважає, що ця сума є завищеною?", – зазначив він.
За його словами, номінально відбулося зростання вартості послуги на 21,5%. Але цей показник менше рівня інфляції, яка за рік склала 26,6%.
Очільник Міноборони підкреслив, що особливість контрактів відомства в тому, що вони укладаються з постачальниками послуг на рік вперед за фіксованою ціною – тобто це також ризики, які бере на себе бізнес.
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Також Резніков додав, що процес укладання контрактів і взяття зобов’язань складається з кількох стадій: оголошення потреб Міноборони, надання пропозицій бізнесом, проведення зовнішньої експертизи ціни, узгодження контракту, проведення внутрішньої перевірки, підписання контракту тощо.
"Фінальною частиною цього процесу є реєстрація підписаного контракту у Державному казначействі. Тільки після реєстрації у казначействі виникають фінансові зобов’язання і можна здійснювати платежі", – пише міністр, додавши, що наразі триває тільки етап внутрішньої перевірки, тобто поки жодних коштів з держбюджету направлено не було.
Окремо Резніков наголосив, що той, хто передав один з контрактів та додатки для оприлюднення в ЗМІ, "як мінімум вчинив службовий злочин".
"Цю особу буде обов’язково встановлено і притягнуто до відповідальності. Для цього підготовлено відповідні матеріали в СБУ. Зокрема, буде з’ясовано мотиви", – зазначив міністр.
Раніше видання "Дзеркало тижня" повідомило, що Міністерство оборони підписало угоду на послуги організації харчування у 2023 році військових частин, дислокованих у тилових регіонах, на загальну суму 13,16 млрд грн. При цьому, ціни на найбільш ходові харчі виявилися завищеними у 2-3 рази.
Після цього Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки викликав на засідання керівництво Міністерства оборони у зв’язку зі скандалом щодо закупівель продуктів для військових за завищеними цінами.
Будь ласка, зачекайте...
Кстати, а что за фирма отвечает за поставки? На кого зарегистрирована? На друзей или родственников прекрасного человека? Фирма Рога и копыта?
Нанесен огромный репутационный удар для страны перед нашими союзниками.
Спасибо тому, кто не побоялся и слил журналистам копию контракта (Люся это был ты?). Далее - Министр не всегда в курсе того, что подписывают его Замы.
В данном случае требую публично назвать фамилию профильного Зам. министра, который "погодив" контракт.
Министра Резникова на детектор и задать один вопрос - знал про контракт/был в теме или нет?
Директора департамента Хмельницкого и профильногор Зам. Министра лишить воинских званий и публично посадить в тюрьму - это очень важно для продолжения получения фин/гум помощи в дальнейшем от наших союзников.
И ждем реакцию конкретно от Верховного Главнокомандующего - Зеленского. Вова не думай петлять или сместить фокус общественного внимания. Именно Президент обязан отреагировать быстро и жестко.
Распилить 4 млрд грн во время войны - это уже не "мародерство", это преступление. Зеленые ***** вы хуже врага.
После подобного скандала Порошенко проиграл выборы...
Якщо є такий ідіот що так помилився а другий ідіот перевіряв і також пропустив то це говорить про абсолютну тупість або плювали вони в яких одиницях рахувати яйця - відкат треба взяти . Кінець . А ви хоч барелями рахуйте як нафту або кубометрами як газ .
Яйця і картопля з цибулею, кажете? Ну-ну...
ВИЯВЛЯЄТЬСЯ, що ЯЙЦЯ мають продавати споживачам КІЛОГРАМАМИ а не поштучно...!!!
ТОБТО на усіх упакуваннях ЯЄЦЬ та яйцях має бути промаркована їхня вага !!!
Виявляється, що згідно логіки цього ТЕЛЕПНЯ, харчі для міністерства оборони для потреб ЗСУ мають закуплятися не на пряму безпосередньо від виробників аграрної продукції та птахівництва, а через декілька фірм прокладок, створеного МАФІОЗНИМИ КЛАНАМИ для розкрадання ВІЙСЬКОВОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ...???!!!
СУПЕР...!!!
Погрожуючи журналістам та особам котрі викрили та попередили "ГОТУВАННЯ до КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ" передбачені ст.14 Кримінального Кодексу України сам "БЕТМЕН" напевно НЕОБІЗНАНИЙ з Ст. 171 "Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів" ККУ та Ст. 95 "Заяви і повідомлення про злочин" КпКУ...!!!
Так комусь обірвався КИШЕНЬКОВИЙ КЕШ у 6,5 мільярда гривень, а це майже 150 мільйонів $$$...
Сільськогосподарські ФЕРМЕРСЬКІ ГОСПОДАРСТВА віддають по оптовим цінам картоплю від 1-3
тон по 3-5 грн. за кілограм, моркву 8-12 грн./кг, капусту 6-8 грн./кг., буряк 8-10 грн./кг. і тд...!!!
Яйця і куряче мясо, індиче мясо, свинину, волове мясо і рибу можна на пряму купувати у СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ на пряму уклавши річні КОНТРАКТИ...!!!
Птахофабрики віддають яйце від 2,5-3,5 за 1 шт "СУПЕР" вищий сорт, тушку курей по 38-45 грн./кг. у яких є ї ноги і стегна, А НЕ ПО 120грню/кг.
А не шукати МАФІОЗНІ прокладки для деребану і відмивання БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ДЕРЖАВИ виділених для ЗАХИСНИКІВ НАШОЇ ДЕРЖАВИ ТА ЗСУ...!!!
ВПЕВНЕНИЙ на 200%, що якщоб булаб укладена угода з ПОЛЬЩОЮ на поставки ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ в УКРАЇНУ для ЗСУ ТОБ УСЯ УКРАЇНА БУЛАБ ЗДИВОВАНА НА РОКИ цією угодою, бо вонаб обійшлася б державі у 6-8 мільярдів гривень, але якість булаб відповідною...!!!
ТАК ЩО ЩУРІВ ТРЕБА ШУКАТИ У СВОЇЙ КОМОРІ, а не перекладати усе на САНСТАНЦІЇ...!!!
МО розповідало, що військові повністю забезпечені зимовим спорядженням. Лише Канада надіслала Україні 500тис. комплектів зимової форми
Єдиний позитивний момент з всього цьюго бл...ва -це сміх над дотепними та юмористичними коментарами стосовно Резнікова та "зеленої"шантрапи.
Резніков пішов набагато далі свого боса в офшорних операціях. Якщо Володимир Зеленський після обрання президентом формально відмовився від своїх офшорних компаній, то Олексій Резніков, навпаки, почав скуповувати офшорні компанії, вже будучи віце-прем'єром.
Для яких цілей новому міністру потрібні офшорні компанії, ще належить здогадатися. Схоже, новий міністр оборони не збирається відмовлятися від своїх британських офшорів."
Хтось звернув увагу що в команді Зевилупка немає ні одного українця?
Министр Резников был в курсе контракта и того как формировались цены, также у него есть подельники в ОП.
Резников - ты подлец, вор и коррупционер, голимое днище ****.. Зеленые мрази вы будете висеть на дереве рядом с путиным и его бандой.
Виходячи з того, що в контракті ціна яєць зазначена як 170 грн за кілограм, то тоді в кілограмі буде:
- 14 яєць категорії СО, тобто 11,90 грн за 1 яйце (вага яйця категорії СО 65-75 г, тобто в середньому 70 г);
- 17 яєць категорії С1, тобто 10,20 грн за 1 яйце (вага яйця категорії С1 55-65 г, тобто в середньому 60 г);
- 20 яєць категорії С2, тобто 8,50 грн за 1 яйце (вага яйця категорії С2 45-55 г, тобто в середньому 50 г).
Ціна 170 грн за 1 кг яєць - це 85 грн за десяток", - пояснив Резніков.
Однак, в контракті зазначені яйця тільки категорій СО і С1, але не С2.
Для порівняння, ціна яєць в роздріб в магазині АТБ:
категорії СО 6,49 грн за 1 яйце в індивідуальній коробці на 10 шт.,
категорії С1 5,85 грн за 1 яйце в звичайному лотку на 30 шт.
Золоті яйця виходять. Таку курку різать не треба.
P.S. Цікаво було б також побачити процес зважування яєць на складах ТОВ "Актив компані" перед відправкою.
Він же адвокат, от і спрацьовують навички вигороджувати…
Військовий так себе не ведуть, таран з хомчаком, як приклад порядності…
Це саме той єжель, що весь військовий флот України дорозпродав, що військовий, що допоміжний… та й послали, як секс консультантшу чи генпрокуроршу за кордон, бо порядна ****** був…
that the eggs just are a component of the
overall price of
145 Hühner : 40 ≈ 3.7 € a day,
then Rexnikow likely is "innocent",
but probably the supplying company not.
After the war, everything will come to daylight,
and who wants to be called a traitor ?
Just people sympathizing with Ruzzki Mir
won't care.
Of course,
the former reputation of being
a corrupt country,
only second to Ruzzia,
has made people suspicious.
Overall,
Ukraine needs to recruit more soldiers,
than Ruzzia has;
for the city fights in Donbas 5 : 1,
but make Ruzzia believe,
that their army still is not huge.
A decentralized purchase policy
could lead to even higher prices locally,
but could be better to hide the real number
of Ukraine Army personnel.
Same with decentralized electricity production:
During peace times expensive,
but necessary during war times.
Numbers of winter uniforms :
How many gets a soldier ::
1,
2 for changing for washing,
3 for one in repairs ?
Когда задница пылает, скажет что угодно...
******* шахраї з МО України (Рєзніков &Ко-ко-ко) під час повномасштабної війни вантажать яйця кілограмами...
Як там, "хотьпаржом"?