Угорщина передумала блокувати 500 мільйонів євро військової допомоги ЄС для України, – ЗМІ

Угорщина вирішила не блокувати рішення ЄС про надання Україні сьомого траншу на 500 млн євро з Європейського фонду миру, який спрямовується на військову допомогу.

Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода Рікард Джозвяк.

"Зрештою Угорщина оголосила сьогодні під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, що не блокуватиме наступний транш військової допомоги ЄС для України", – написав Джозвяк.

Раніше повідомлялося, що Угорщина заблокувала виділення Україні сьомого траншу в розмірі 500 млн євро з Європейського фонду миру, який спрямовується на військову допомогу.

Досі Угорщина, яка сама не надає Україні жодного озброєння, утримувалася під час ухвалення рішень про наступні транші допомоги з Європейського фонду миру і не блокувала цю підтримку.