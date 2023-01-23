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Угорщина передумала блокувати 500 мільйонів євро військової допомоги ЄС для України, – ЗМІ

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орбан

Угорщина вирішила не блокувати рішення ЄС про надання Україні сьомого траншу на 500 млн євро з Європейського фонду миру, який спрямовується на військову допомогу.

Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода Рікард Джозвяк.

"Зрештою Угорщина оголосила сьогодні під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, що не блокуватиме наступний транш військової допомоги ЄС для України", – написав Джозвяк.

Раніше повідомлялося, що Угорщина заблокувала виділення Україні сьомого траншу в розмірі 500 млн євро з Європейського фонду миру, який спрямовується на військову допомогу.

Досі Угорщина, яка сама не надає Україні жодного озброєння, утримувалася під час ухвалення рішень про наступні транші допомоги з Європейського фонду миру і не блокувала цю підтримку.

Автор: Галина Ялівець
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Ложечка знайшлась але осадочок залишився. І воннь на всю Європу з Венгрії .
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23.01.2023 16:38 Відповісти
 
 