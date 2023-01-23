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Наглядова рада призначила гендиректора "Оператора ринку"

Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини

оператор

Наглядова рада АТ "Оператор ринку" призначила генеральним директором Олександра Гавву, який з грудня 2021 року очолював компанію як виконувач обов’язків.

Як повідомляє пресслужба, відповідне рішення було ухвалено 18 січня.

Також наглядова рада затвердила фінансовий план товариства на 2023 рік.

АТ "Оператор ринку" було створене у 2019 році на базі ДП "Енергоринок". Компанія відповідає за організацію купівлі-продажу електричної енергії на ринку "на добу вперед" (РСВ) та внутрішньодобовому ринку (ВСР).

Автор: Юлiя Недашківська
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