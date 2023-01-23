Росія засекретить декларації про майно депутатів Держдуми

У Росії припинять оприлюднювати декларації депутатів Держдуми РФ та російських сенаторів.

Інформацію про це підтвердив голова комітету Держдуми з держбудівництва Павло Крашенінніков, пише російське видання "Вєдомості".

За його словами, з цього року публікуватиметься лише узагальнена інформація про декларації російських парламентарів (скільки їх подано, чи були в них виявлені порушення), тобто статистична інформація. Водночас дані про доходи депутатів та сенаторів та їхню нерухомість оприлюднювати більше не будуть.

Раніше російські депутати мали публікувати декларації про доходи до 1 квітня щороку. У грудні минулого року президент Володимир Путін підписав указ, який звільняє від декларування доходів, видатків та майна військових, силовиків та чиновників, які приймають, раніше брали чи братимуть участь у війні проти України.

Норму про публікацію декларацій депутатів та сенаторів тільки в узагальненому вигляді запропонували як поправку до другого читання до законопроекту "Про загальні принципи організації публічної влади в суб'єктах Російської Федерації" та "Про протидію корупції". Спочатку в законопроекті йшлося про скасування щорічного декларування доходів та майна для виключно регіональних та муніципальних депутатів, які працюють на громадських засадах.

Авторами поправки стали сенатор Андрій Клішас, Крашенінніков та голова комітету із захисту конкуренції Валерій Гартунг, вона була схвалена профільним комітетом Держдуми.

Згідно з поправкою, на сайті Радфеду чи Держдуми розміщуватиметься лише "узагальнена інформація про виконання" або неналежне виконання сенаторами та депутатами обов'язку надати відомості про доходи. При цьому в інформації, що публікується, не буде "персональних даних, що дозволяють ідентифікувати відповідну особу, і даних, що дозволяють індивідуалізувати майно, що належить відповідній особі".

Як повідомлялося, Верховна Рада України також призупинила публікацію декларацій про майно народних депутатів та чиновників через війну. На розгляді в парламенті перебуває законопроєкт про відновлення цього процесу.