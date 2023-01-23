Нацкомісія з енергетики отримала 2,5 тисячі скарг на нерівномірні відключення електроенергії

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), з листопада 2022 року розглянула 2,5 тис. звернень та скарг на нерівномірні відключення електроенергії від споживачів усіх регіонів України.

Як повідомляє пресслужба НКРЕКП, у відповідь на ці звернення було призначено низку перевірок операторів систем передачі електроенергії ("обленерго").

За підсумками першої хвилі позапланових виїзних перевірок ОСР регулятор вже оштрафував "Вінницяобленерго", "Чернівціобленерго" та "Волиньобленерго", зобов’язавши їх надалі дотримуватись справедливих графіків відключень, а також вимог щодо належного інформування споживачів про перерви електропостачання. Крім того, НКРЕКП вперше у своїй практиці оштрафував керівників згаданих підприємств.

На черговому засіданні НКРЕКП, що планується на 24 січня, будуть розглянуті результати перевірок наступних семи операторів систем розподілу та винесені рішення про накладення штрафних санкцій і персональну відповідальність їх керівників.

Як повідомлялося, наприкінці 2022 року Нацкомісія ухвалила три рішення (20, 27 та 30 грудня) про перевірки обленерго через скарги споживачів на дискримінаційне відключення та неінформування про терміни відключень.