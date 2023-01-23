Суд арештував два літаки російської авіакомпанії вартістю 10 мільйонів євро

Судом наклав арешт на два літаки АН 148, що належать російському акціонерному товариству. Раніше до компанії застосували персональні економічні санкції.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, у 2021 році підсанкційне товариство, використовуючи кіпрську офшорну компанію для обходу введених санкцій, уклало договір оренди цих літаків з українським товариством, яке використовувало їх у своїй господарській діяльності.

Водночас після повномасштабного вторгнення РФ на територію України договори оренди були розірвані.

Літаки мали бути вивезені з території України та доставлені до РФ. Вартість літаків становить близько 10 млн євро.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами пособництва державі-агресору та колабораційної діяльності триває та здійснюється Головним слідчим управлінням СБУ.