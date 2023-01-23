Суд арештував два літаки російської авіакомпанії вартістю 10 мільйонів євро
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Судом наклав арешт на два літаки АН 148, що належать російському акціонерному товариству. Раніше до компанії застосували персональні економічні санкції.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.
За даними слідства, у 2021 році підсанкційне товариство, використовуючи кіпрську офшорну компанію для обходу введених санкцій, уклало договір оренди цих літаків з українським товариством, яке використовувало їх у своїй господарській діяльності.
Водночас після повномасштабного вторгнення РФ на територію України договори оренди були розірвані.
Літаки мали бути вивезені з території України та доставлені до РФ. Вартість літаків становить близько 10 млн євро.
За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами пособництва державі-агресору та колабораційної діяльності триває та здійснюється Головним слідчим управлінням СБУ.
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