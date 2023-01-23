Російський уряд відкладає будівництво доріг через нестачу коштів

Російський уряд відмовився від запланованого будівництва низки автомагістралей через нестачу коштів.

У оновленому плані дорожнього будівництва у РФ на 2023-2027 роки реалізацію частини проєктів перенесли на пізніший термін, частина залишилася без фінансування, пише російське видання "Коммерсант".

Зокрема, раніше влада РФ мала намір у 2025 році почати будівництво обходу Оріхово-Зуєво у Московській області, тепер передбачається лише його проєктування. Воно почнеться не раніше 2026 року: фінансування проєкту урізано з 20,5 млрд рублів до 1,5 млрд. Аналогічне рішення ухвалено щодо південного обходу Краснодара: фінансування зменшилося з 28,9 млрд рублів до 1,5 млрд.

Проєктування другої кільцевої автодороги довкола Санкт-Петербурга (КАД-2) перенесли з 2025 на 2027 рік. Роботи над майбутньою трасою "Меридіан" (від кордону Казахстану до Білорусії) і Південно-Західної хорди (Єкатеринбург-Самара-Краснодар) обмежили проєктуванням, на нього виділять не 15,3 млрд рублів, а 4 млрд рублів.

Крім того,із скоригованого плану виключили роботи з усунення "вузьких місць" на основних магістралях московського регіону.

Фінансування низки першочергових проєктів також відкладено. Наприклад, кошти на реконструкцію ділянки 66–84-й кілометр М-1 "Білорусь" (від Кубинки до повороту на Рузу) почнуть виділяти не 2023 року, а у 2025 році.

Заплановану раніше на цей рік реконструкцію ділянки М-3 "Україна" 65-124-й кілометр відклали до 2024 року.

У Мінтрансі Росії пояснили, що п'ятирічний план будівництва доріг переглянули з урахуванням пріоритизації об'єктів в ухваленому держбюджеті.

Як повідомлялося, підписаний російським президентом Владіміром Путіним закон про федеральний бюджет РФ на 2023-2025 роки передбачає різке зростання видатків на силовиків та війну в Україні – у 2023 році вони становитимуть понад 9 трлн руб., або 32% від усіх витрат.