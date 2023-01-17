Дефіцит в енергосистемі зберігається, аварійні відключення діють у шести областях, – "Укренерго"

Станом на 10:30 17 січня зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі, особливо у ранковий і вечірній піки споживання, що є наслідками масованих атак по енергетичній інфраструктурі.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що до всіх операторів систем розподілу доведені ліміти споживання на всю добу.

"Наразі через їх перевищення вже застосовані аварійні відключення у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Київській, Запорізькій, Кіровоградській областях України", – йдеться у повідомленні.

Також через несприятливі погодні умови (рвучкий вітер, обледеніння проводів) у центральних регіонах є локальні відключення у мережах операторів систем розподілу, проте живлення відновлюється.