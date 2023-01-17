Видатки держбюджету з початку війни перевищили 2,2 трильйона, – Мінфін

Загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету від початку повномасштабного вторгнення РФ становила 2,22 трлн грн.

Про це свідчать дані місячної звітності Державної казначейської служби станом на 13 січня, передає пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що у грудні видатки становили 331,7 млрд грн.

У структурі видатків найбільше спрямовано:

938,2 млрд грн (у грудні – 131,7 млрд грн) – оплата праці з нарахуваннями, або 42,1% від загального обсягу видатків, витрачених за період війни. Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців – 721,9 млрд грн (у грудні – 99 млрд грн);

502,2 млрд грн (у грудні – 83,3 млрд грн) – на оплату використання товарів і послуг або 22,6%.

У тому числі:

282,5 млрд грн – для підтримки Збройних Сил України. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування);

124,5 млрд грн – перераховано Національною службою здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення.

Також спрямовано: