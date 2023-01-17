У Росії перестали працювати застосунки для віддаленого управління автівками Skoda, Kia, Infiniti та Nissan, – ЗМІ

Мобільні застосунки низки автомобільних брендів не працюють у Росії. Йдеться про виробників різних країн – Чехії (Skoda), Південної Кореї (Kia) та Японії (Infiniti та Nissan).

Водночас, як передає "Комерсант" із посиланням на ТАСС, дилерський центр "Автоспеццентр", який продає автомобілі цих марок, каже, що не отримав жодних повідомлень щодо цього.



Йдеться про застосунки-конекти, які дозволяють віддалено керувати деякими функціями автомобіля. На сайті Skoda говориться, що за допомогою сервісів можна знайти автомобіль, а також керувати ним. Програми для Kia та Nissan дозволяють віддалено запускати двигун, відкривати та закривати замки.



При цьому продовжують працювати додатки китайських брендів – Mу Chery, Exeed AR. Водночас виникають проблеми із роботою застосунків BMW, Mercedes-Benz, AudiService.

Додаток Porsche було відключено ще влітку 2022 року. У власників Land Rover та Jaguar також виникають складнощі з роботою сервісів.