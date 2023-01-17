Посадовців "Київводоканалу" підозрюють у привласненні бюджетних коштів

Чиновників "Київводоканалу" підозрюють у привласненні бюджетних коштів під час закупівлі насосів.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

"З метою привласнення бюджетних коштів посадовці забезпечили перемогу в тендері на закупівлю глибинних насосів підконтрольному товариству. Надалі уклали з ним відповідний договір, попри те, що фірма запропонувала ціни значно вищі за ринкові", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що різницю у вартості, що сягає 2 млн грн, учасники оборудки розподілили між собою.

До організації протиправної схеми причетні посадові особи "Київводоканалу" та керівник товариства, наголосили в поліції.

На підставі зібраних доказів двом посадовцям компанії повідомили підозри за ч. 5 ст. 191 ККУ, а керівникові товариства – за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 ККУ.