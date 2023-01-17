Австрія виступає проти повної заборони видачі шенгенських віз громадянам РФ

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг виступив проти повної заборони видачі шенгенських віз громадянам РФ.

Як пише APA, про це австрійський міністр заявив під час участі у конференції французького університету Sciences Po у Парижі, передає Укрінформ.

"Ми не повинні перегнути палицю, наприклад, ввівши заборону на видачу віз 144 мільйонам росіян", – сказав Шалленберг.

Утім, глава зовнішньополітичного відомства Австрії наголосив на тому, що немає жодних сумнівів у необхідності повної підтримки України у її боротьбі за суверенітет та територіальну цілісність.

"Жорстока агресивна війна, яку розв'язала Росія, є божевіллям. Водночас, ми повинні також думати про день після, тиждень після і місяці після", – заявив він.

При цьому, Шалленберг вважає, що архітектура європейської безпеки так чи інакше повинна буде включати Росію і в майбутньому як постійного члена Ради Безпеки ООН, і як ядерну державу.

Крім того, він заявив про необхідність збереження ОБСЄ та присутності Росії в цій організації, оскільки "ОБСЄ – це один з небагатьох майданчиків, що залишилися, де російські дипломати змушені сидіти і слухати наші аргументи, нашу гостру критику агресивної війни РФ".

Як повідомлялося, із 12 вересня набуло чинності рішення Ради ЄС про призупинення дії угоди про спрощення візового режиму з РФ.

Громадяни Росії більше не можуть оформлювати візи для поїздок до країн Шенгенської зони за спрощеною процедурою. Кількість нових віз для росіян має істотно скоротитися. Збір за оформлення візи тепер становить 80 євро замість 35 євро. Крім того, буде потрібно більше документів, збільшиться час оформлення та буде обмежено видачу багаторазових віз.