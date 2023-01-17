У Міненерго привітали початок роботи місій МАГАТЕ на всіх українських АЕС (оновлено)

У понеділок, 16 січня, команда Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на чолі з генеральним директором Рафаелем Гроссі прибула на майданчик Південноукраїнської АЕС.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

Місію також супроводжували міністр енергетики Герман Галущенко, президент "Енергоатома" Петро Котін та в.о. головного держнспектора з ядерної та радіаційної безпеки Олег Коріков.

Очільник Міненерго привітав початок роботи місій МАГАТЕ на всіх українських АЕС.

"Ми вітаємо початок роботи місій МАГАТЕ і на інших чотирьох атомних станціях України. Безпосередня присутність представників міжнародного агентства на всіх українських АЕС дозволить оцінити зсередини усю небезпеку і загрози ядерній та радіаційній безпеці, що несуть собою військові дії РФ", – наголосив міністр енергетики.

Галущенко нагадав, що Росія вже понад три місяці веде прицільні обстріли енергетичних об’єктів України. Під час одного з них сталася системна аварія, в результаті якої всі атомні електростанції України були одночасно знеструмлені.

"Через російські обстріли чотири атомні станції одночасно працювали на резервному живленні від дизель-генераторів. І в цей час продовжували летіти російські ракети, кожна з яких могла в них влучити і призвести до непередбачуваних наслідків. Ми маємо припинити цей ядерний тероризм росії", – підкреслив очільник Міненерго.

Як повідомлялося, Міжнародне агентство з атомної енергії розширює місію в Україні та розгортає роботу на всіх АЕС країни. Загалом МАГАТЕ матиме близько 11-12 постійно присутніх в Україні експертів.