Плани відновлення постраждалих від війни регіонів будуть сформовані за кілька тижнів, – Кубраков

Плани відновлення постраждалих від агресії Росії регіонів будуть сформовані за кілька тижнів, акцент буде на критичних об’єктах.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, передає Інтерфакс-Україна.

"Після деокупації Херсона та повернення людей до міст, запуску бізнесу можна переходити до більш серйозних проєктів із точки зору відновлення. З боку нашого міністерства ми за кілька тижнів сформуємо плани відновлення всіх основних регіонів. Ми говоримо не про повномасштабне відновлення, а про найкритичніші проєкти для життя наших міст та громад", – пояснив Кубраков

Над розробкою планів працюють фахівці Міністерства спільно з громадами, обласними державними та військовими адміністраціями. За словами Кубракова, реалізацію таких планів заплановано на поточний рік.