Шахраї під виглядом іноземних партнерів пропонують отримати неіснуючі види допомоги, – Мінсоцполітики

Шахраї під виглядом іноземних партнерів пропонують отримати неіснуючі види допомоги. Для отримання допомоги вони пропонують перейти за посиланням та ввести дані для входу в онлайн-банкінг, які зрештою потраплять до злодіїв.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України.

При цьому зловмисники використовують фішингові сайти, які імітують популярні українські банки.

Щоб не потрапити на гачок шахраїв, фахівці рекомендують: