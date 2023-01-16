Імпорт товарів до України перевищив експорт на $11 мільярдів, – Митна служба

У 2022 році в Україну імпортували товарів на $55,5 млрд (без урахування газу, ввезеного у 2014-2016 роках, але розмитненого у грудні 2022 року), а експортували з України продукції на $44,2 млрд.

Про це повідомляє Державна митна служба.

За її даними, найбільше товарів до України минулого року імпортували з Китаю (на $8,7 млрд), Польщі (на $5,5 млрд) та Німеччини ($4,4 млрд).

Водночас експортували з України найбільше до Польщі (на $6,7 млрд), Румунії (на $3,9 млрд) та Туреччини ($2,9 млрд).

Найбільше імпортували до України наступні категорії товарів:

машини, устаткування та транспорт – $16 млрд;

паливно-енергетичні товари – $13,1 млрд;

продукцію хімічної промисловості – $9,6 млрд.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари – $23,4 млрд;

метали та вироби з них – $6 млрд;

машини, устаткування та транспорт – $4,2 млрд.

Як повідомлялося, експорт товарів з України в 2021 році порівняно з 2020 роком збільшився на $18,9 млрд (+38,3%) – до $68,2 млрд. Імпорт товарів торік зріс на $19,3 млрд (+35,6%) – до $73,3 млрд. Від`ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами в 2021 році становило $5,1 млрд (у 2020 році – $4,72 млрд).