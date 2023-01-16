"Укрзалізниця" вперше за 17 років запускає рейс із Рахова до румунського Валя-Вішеулуй

"Укрзалізниця" 18 січня вперше після 17-річної паузи здійснить пасажирський рейс на румунську станцію Валя-Вішеулуй.

Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін.

Поїзд №753Л вирушить 18 січня з Рахова о 06:10 ранку і прибуде до румунського міста о 07:45.

Квитки на цей напрямок вже є в системі бронювання "Укрзалізниці". Згідно з нею, поїзди ходитимуть двічі на день – вранці та вдень: ціни на 28 квитків у першому класі стартують від 300 грн, на 150 квитків у другому класі – від 181 грн.