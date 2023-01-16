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Олігарх Новинський намагається врятувати бізнес від санкцій – оголосив про передачу Smart Holding у траст

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новинський

Інвестиційна-промислова група Smart Holding Вадима Новинського оголосила про передачу її активів у траст.

Як повідомляється на сайті Smart Holding, відповідні угоди нібито були укладені у листопаді 2022 року, тобто до запровадження проти Новинського санкцій РНБО

"В рамках реструктуризації засновник Smart Holding Вадим Новинський вирішив передати активи в траст. Відповідні угоди Smart Trust і Step Trust були укладені в листопаді 2022 року та зареєстровані Комісією з цінних паперів і бірж Кіпру. Довіреними особами є висококваліфіковані фідуціарні адміністратори, призначені відповідно до ліцензійних умов законодавства Кіпру. Відповідно, довірчі особи (трасті) наразі повністю володіють, контролюють і управляють активами групи", – йдеться у повідомленні.

Відповідно, Smart Holding стверджує, що наразі Вадим Новинський не має бенефіціарної участі в групі та не здійснює жодного контролю над її діяльністю.

"Новинський, який з 2013 року не бере участі в управлінні Smart Holding, вирішив сконцентрувати свою активність на приватних інтересах. Група Smart Holding продовжує працювати у звичайному режимі", – заявили у Smart Holding.

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Як повідомлялося, ще на початку січня у публічних заявах компаній Новинського не йшлося про зміну власності або передачу активів в управління.

Зокрема, у січні зареєстрована у Великій Британії нафтогазова компанія Enwell Energy pls, що входить до групи Smart Energy Новинського, заявляла про ризик втрати ліцензій на видобуток вуглеводнів в Україні через запроваджені проти її власника санкції, а також ухвалення в Україні відповідного законодавства.

Нагадаємо, 2 грудня минулого року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО), яким запровадив санкції щодо низки діячів УПЦ МП, а також колишнього народного депутата Вадима Новинського.

Новинський є співвласником найбільшого металургійного холдингу "Метінвест" разом з Рінатом Ахметовим, йому належить одна з найбільших українських газодобувних компаній Enwell Energy, а також бізнес у сфері нерухомості та суднобудування. За даними української редакції Forbes, статки Новинського у 2021 році оцінювалися у $1,4 млрд, він займав 8 місце у списку найбагатших українців. Водночас Новинський відомий як прибічник і спонсор УПЦ МП.

24 грудня президент Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою 1 грудня 2022 року закон №2805-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства у сфері користування надрами". Закон набирає чинності через три місяці з дня його оприлюднення.

Відповідно до одного із положень закону, українські державні органи можуть призупинити або відкликати ліцензію на видобуток вуглеводнів у компанії, кінцевий бенефіціарний власник якої став об'єктом санкцій у країні.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+3
Це та сама **** яка збанкрутувала найбільший в Україні Чорноморський суднобудівний завод. Оце і є його "суднобудівний бізнес". Зроблено було в інтересах росії. Тільки за це його треба було до стінки поставити. Але до останнього часу все було добре. Та й зараз не дуже переймається.
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16.01.2023 20:27
+3
це та сама ****, яка вибудувала тут вертикалі москальського паханату.
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17.01.2023 00:54
+2
Ну звичайно всім росіяная дати змогу добувати природні копалини в Україні а за одно і вбивати українців давно мав гнити в тюрмі
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16.01.2023 19:59
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"сконцентрувати свою активність на приватних інтересах."
В церкві служить, а з часом може взагалі в ченці піде. Але це його особисте рішення, якщо за таке вже переслідувати, так і до сталінщини можна скотитися.

А компанія, тим більш в Британіі зареєстровано головний офіс, не в РФ, то нехай платить податки та дає робочі міста людям, та ще і забезпечує енергетичну безпеку, газ власного видобутку зайвим не буде, особливо зараз
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16.01.2023 19:50 Відповісти
Ну звичайно всім росіяная дати змогу добувати природні копалини в Україні а за одно і вбивати українців давно мав гнити в тюрмі
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16.01.2023 19:59 Відповісти
Це та сама **** яка збанкрутувала найбільший в Україні Чорноморський суднобудівний завод. Оце і є його "суднобудівний бізнес". Зроблено було в інтересах росії. Тільки за це його треба було до стінки поставити. Але до останнього часу все було добре. Та й зараз не дуже переймається.
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16.01.2023 20:27 Відповісти
це та сама ****, яка вибудувала тут вертикалі москальського паханату.
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17.01.2023 00:54 Відповісти
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16.01.2023 20:06 Відповісти
Эта падла, скорее всего, посодействовала террористический удар по ТЦ "Амстор" в Кременчуге. Он был собственником этого ТЦ.
Очень непонимаю Зеленского, слуг народа, которые не трогают депутатов жопоблока (хотя их держут для голосов), как и Порошенко не трогал регионалов!
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16.01.2023 23:26 Відповісти
як зараз бачу, Петро Олексійович, отримує на виборах у Раду 54%, приманює до себе посадою прем'єра- Яценюка, спокусує смоктунцем ТЮльку та Ляшка та отримує коституційну більшість... І при цьому, від доброти душевної, не чіпає ригів, щоб не смерділо... Бо у паралельному світі, немає *****, війни та зебілів імені 73% Голобородьки-Зеленської.
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17.01.2023 00:39 Відповісти
що тут не зрозумілого, боротьба народу це десь там. а влада, гроші це ж тут.
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17.01.2023 00:55 Відповісти
як і твій батько... Найкращих сперматозоїдів сусідці, а ти- просто урвався та доплив, через стравохід...
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17.01.2023 00:43 Відповісти
близька ж тобі тема, перехвилювався до полюції?
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17.01.2023 08:46 Відповісти
сколько ещё этот недобитый жидяра Новинский будет ещё доить Украину!!! Вот жиды проклятые , хуже кровососов!!
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17.01.2023 13:12 Відповісти
 
 