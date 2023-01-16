Кабмін змінив керівника постачальника електроенергії "останньої надії"

Кабінет міністрів погодив призначення тимчасово виконуючим обов’язки директора державного підприємства зовнішньоекономічної діяльності "Укрінтененерго" Дмитра Котляренка.

Відповідне розпорядження уряду №25-р від 13 січня оприлюднено на офіційному урядовому порталі.

Згідно із документом, раніше Котляренко працював на посаді заступника директора "Укрінтеренерго" з питань економіки та фінансів.

До останнього часу цього керівником "Укрінтеренерго" з 2015 року був Василь Андрієнко.

Як повідомлялося, раніше Кабінет міністрів продовжив термін виконання ДПЗД "Укрінтеренерго" функції постачальника електроенергії "останньої надії" ще на один рік – до кінця 2023 року.

Нагадаємо, за законом "Про ринок електроенергії" ціна на послуги постачальника "останньої надії" визначається за результатами конкурсу, під час якого визначається такий постачальник. Проте, оскільки відповідного конкурсу не відбулося, 12 грудня 2019 року Кабмін без конкурсу затвердив "Укрінтеренерго" як ППН до 1 січня 2021 року.

У грудні 2020 року Кабінет Міністрів продовжив обов'язки "Укрінтеренерго" як постачальника "останньої надії" на ринку електроенергії ще на рік. У грудні 2021 року Кабмін ухвалив аналогічне рішення.