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авто (3625) АЗС (1497) ціни (2983) скраплений газ (1049)

Найбільші мережі АЗС продовжують знижувати ціни на автогаз

Новини БізнесЦензор Енергетика Транспорт

газ,автогаз

Середня ціна на скраплений газ на АЗС упродовж вихідних із 14 по 16 січня у середньому знизилась на 0,14 грн – до 28,26 грн за літр.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Зокрема, на станціях ОККО, Socar і Shell автогаз подешевшав на 0,09 грн, 1 грн і 0,02 грн – до 28,63 грн, 28,11 грн і 28,40 грн за літр відповідно.

Мережі Neftek і Rodnik знизили ціни на 50 коп. – до 28,99 грн за літр.

Мережі АЗК "Овіс", BVS, WOG, "Рур груп" та інші залишили ціну на попередньому рівні.

Наразі найдорожче – 29,49 грн/л – автогаз коштує на АЗС мережі "Овіс", де ціна упродовж вихідних не змінювалася, найдешевше – 26,97 грн/л – у мережі KLO, яка знизила ціну за вихідні на 92 копійки за літр.

Автор: Михайло Орлюк
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