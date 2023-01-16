Єврокомісія хоче розпочати спільні закупівлі газу у ЄС до літа

Європейська Комісія прагне, щоб країни ЄС почали спільно закуповувати газ "задовго до літа", намагаючись допомогти країнам поповнити сховища та уникнути наступної кризи поставок наступної зими.

Про це заявив віцепрезидент Європейської комісії Марош Шефчович, передає Reuters.

Після першої зустрічі представників країн Євроcоюзу для координації запланованих закупівель Шефчович сказав, що він закликав країни-члени швидко взаємодіяти з гравцями ринку в своїх країнах, щоб оцінити обсяги газу, які вони будуть закуповувати спільно.

Шефчович попросив представників промисловості підтвердити, чи вони зацікавлені в приєднанні до схеми ЄС для спільної купівлі газу, яка, як сподівається Єврокомісія, допоможе Європі заповнити сховища та домовитися про нижчі ціни, використовуючи колективну купівельну спроможність країн.

"Ми працюємо за щільним графіком, щоб вчасно підготуватися до наступної зими та сезону заповнення сховищ", – сказав Шефчович.

Окремі офіційні особи ЄС заявили, що деякі великі енергетичні компанії висловили небажання приєднатися, оскільки вони вже можуть домовитися про власні газові угоди та сумніваються, що схема ЄС призведе до зниження цін.

Комісія має на меті опублікувати кількість газу, який європейські країни планують спільно купувати на початку весни, щоб залучити пропозиції від постачальників.

Країни ЄС повинні забезпечити участь своїх місцевих компаній в агрегуванні попиту на газ з обсягами, еквівалентними 15% газу, необхідного для заповнення сховищ цієї країни на 90% потужності.

У всьому ЄС вимога 15% становить приблизно 13,5 млрд кубометрів газу – це незначна частина загального імпорту газу блоком, який у 2021 році становив 338 млрд кубометрів, згідно з даними Євростату.

Як повідомлялося, 16 січня біржові ціни на газ у Європі знижуються вже більш ніж на 10%. Ціна газу опустилася нижче за $650 за тисячу кубометрів уперше з 6 вересня 2021 року.