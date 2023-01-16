Німеччина запустила другий за місяць термінал для імпорту скрапленого газу

У Лубміні в землі Мекленбург-Передня Померанія офіційно почав працювати другий у Німеччині термінал скрапленого природного газу.

Про це повідомляє польський Центр інформації про енергетичний ринок, передає enkorr.

Плавучий термінал є приватною інвестицією французького енергетичного концерну Totalenergies і німецької компанії Deutsche ReGas. Це дозволить імпортувати до 5,2 млрд кубометрів газу на рік, який буде постачатися переважно споживачам у східній Німеччині. Перша партія скрапленого газу надійшла з Єгипту.

Це вже другий плавучий СПГ-термінал, запущений у Німеччині менш ніж за місяць. Перший німецький СПГ-термінал вже працює у Вільгельмсгафені, Нижня Саксонія.

До недавнього часу Любмін, розташований на березі Балтійського моря в східній німецькій землі Мекленбург-Передня Померанія, асоціювався в основному з газопроводами "Північний потік" – тут закінчуються німецько-російські магістралі.

Із 14 січня 2023 року Любмін є одним із тих місць, які мають допомогти Німеччині стати незалежною від газу з Росії.