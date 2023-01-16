Влада Кіпру арештувала на рахунках підсанкційних росіян 100 мільйонів євро

Влада Кіпру арештувала банківські вклади росіян на загальну суму 105 млн євро.

Про це міністр фінансів країни Костянтінос Петрідіс розповів телеканалу CBS News.

Водночас, за даними телеканалу, всього на Кіпрі розміщено російські банківські вклади на суму 5,6 млрд євро.

Петрідіс також запевнив, що влада Кіпру дотримується санкцій проти Росії та російських олігархів. Зокрема, уряд країни ініціював процес анулювання "золотих паспортів" для близько десятка росіян, які потрапили під санкції. Проте їхні прізвища міністр відмовився назвати.

Він також заявив, що влада Кіпру посилено контролює операції компаній, пов'язаних із підсанкційними росіянами.

"Будь-яка кіпрська компанія, власником якої є олігарх, який перебуває під санкціями ЄС, перебуває під підвищеною увагою. Але часто російські олігархи не вказують свої імена поруч зі своїми активами", – сказав Петрідіс.

Він уточнив, що паспорти підсанкційних російських олігархів все ще знаходяться в "процесі" анулювання.

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Як повідомлялося, у квітні Кіпр офіційно запустив процедуру позбавлення громадянства чотирьох мільярдерів і 17 членів їх сімей, які отримали "золоті паспорти" та потрапили під санкції Євросоюзу через війну РФ в Україні.

В 2007-2020 роках Кіпр видав громадянство 2886 росіянам, серед яких були інвестори та їхні родини. Загалом "золоті паспорти" країни (в обмін на інвестиції) отримали 6 779 іноземців, більше половини з них – із порушеннями законодавства. Програма "золотих паспортів" за 13 років принесла Кіпру понад 8 млрд євро. У 2020 році Кіпр вирішив скасувати програму громадянства за інвестиції.