Боєприпасами в Україні засмічено 11 мільйонів квадратних метрів земель, – Держекоінспекція

Унаслідок повномасштабної війни Росії за 10 місяців залишками знищених об’єктів та боєприпасів засмічено 11,08 млн кв. м українських земель, а 280,13 тис. кв. м ґрунтів забруднено небезпечними речовинами.

Про це йдеться в повідомленні Держекоінспекції.

Повідомляється також, що 686,17 тис. тонн нафтопродуктів згоріло під час обстрілів, забруднивши атмосферне повітря небезпечними речовинами, 59,15 тис. га лісів та інших насаджень випалено ракетами та снарядами, деякі з них можливо відновлюватимуться протягом десятка років, і це за найоптимістичніших розрахунків, решта – втрачені назавжди.

979,11 тис. кв. м об'єктів, у тому критичної інфраструктури, знищено, їх залишки спричинили шкоду довкіллю, 1,57 тис. тонн – маса забруднюючих речовин, що потрапили у водні об'єкти, 932,59 тонн – маса сторонніх предметів, матеріалів, відходів та/або інших речовин, 410,15 млн кубометрів – обсяг забраної/використаної води самовільно.

Як повідомлялося, збитки України у сфері екології за дев'ять місяців повномасштабної війни оцінюються в 1,38 трлн грн.