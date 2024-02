Китай надав Росії танкери для експорту нафти після набуття чинності ембарго

Щонайменше чотири супертанкера китайських компаній були залучені для вивезення російської нафти після набуття чинності ембарго, введеного проти Росії.

Про це повідомляє Reuters, передають Порти України.

За даними фінансового сервісу Eikon, танкери були надані для вивезення нафти до Китаю у грудні 2022 року та січні 2023 року, після того, як країни G7 заборонили надання суднових та страхових послуг на постачання російської нафти до Азії.

Китай, будучи найбільшим імпортером нафти в світі, продовжує купувати російську сировину, незважаючи на посилення західних санкцій, які Пекін назвав незаконними й односторонніми.

Щоб обходити санкції, Росія перевантажує нафту сорту Urals зі своїх танкерів льодового класу на супертанкери Lauren II, Monica S, Catalina 7 і Natalina 7. Усі судна під прапором Панами прямують до Китаю.

Зазначається, що Lauren II належить китайській компанії Maisie Ltd, танкер Catalina 7 належить гонконзькій компанії Canes Venatici Ltd, а Natalina 7 – гонконзькій Astrid Menks Ltd. Судно Monica S належить китайській Gabrielle Ltd.

Загалом китайські супертанкери з російською нафтою здійснили п’ять рейсів до Китаю та Індії.

Як зазначається, довгі рейси, низькі ціни на сировину та рекордно високі фрахтові ставки зменшили прибуток Росії, але використання супертанкерів на азійських маршрутах може значно скоротити витрати на експорт.

Керівник китайської фірми, яка бере участь у постачанні, оцінив, що у 2023 році для перевезення роснафти знадобиться 18 супертанкерів і ще 16 суден розміром Aframax. Такої кількості танкерів достатньо для транспортування 15 млн тонн на рік, або близько 10% від загального експорту Urals.

З огляду на те, що ціни на Urals значно нижчі за граничну ціну, купівля Urals є, по суті, законною", – прокоментував керівник китайської фірми, яка займається постачанням.

Водночас Індія купуватиме нафту скрізь, де зможе забезпечити найнижчу ціну, заявив міністр нафти Індії Хардіп Сінгх Пурі. Джерела в галузі повідомляють, що індійські нафтопереробники "вибили" знижку в $15-20 за барель на російську нафту.

Як повідомлялося, минулого місяця Індія купила рекордну кількість російської нафти, при цьому країна імпортувала в 33 рази більше, ніж роком раніше.