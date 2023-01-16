Європа збільшила імпорт російського дизпалива перед запровадженням ембарго, – Reuters

Європейські трейдери поспішають наповнити свої склади російським дизельним паливом, оскільки 5 лютого набирає чинності заборона, яка, як очікується, призведе до обмеження поставок, зміни глобальних маршрутів доставки та підвищення волатильності цін.

Заборона, ймовірно, призведе до дефіциту дизельного палива, який Європа сподівається заповнити китайським паливом, частина якого вироблятиметься з російської сирої нафти, пише Reuters.

"Європейські покупці поспішають імпортувати якомога більше напередодні заборони", – сказав старший аналітик нафтового ринку Vortexa Рохіт Ратод.

За даними енергетичної аналітичної компанії Vortexa, європейський імпорт дизельного палива з Росії цього місяця становить 770 тис. барелів на день (б/д), що є найвищим показником з березня минулого року.

Росія протягом багатьох років була головним постачальником дизельного палива для Європи, де нафтопереробні заводи не виробляють достатньо, щоб задовольнити внутрішній попит через великий парк дизельних автомобілів.

Незважаючи на те, що уряди та компанії намагалися розірвати економічні зв’язки з Росією після того, як вона вторглася в Україну, минулого року Європа покладалася на Росію для майже половини свого імпорту дизельного палива.

Експорт дизельного палива з Китаю, який, ймовірно, становитиме більшу частину квот, може сягнути 400-600 тис. барелів на добу в січні-червні, зазначив директор із досліджень короткострокових нафт консалтингової компанії Wood Mackenzie Марк Вільямс.

"Але без китайського експорту, який направляє барелі на захід, Європа навряд чи компенсує втрати російського дизельного експорту в розмірі 0,5 млн барелів на добу після ембарго", – вважають аналітики Energy Aspects.

WoodMac у свою чергу очікує, що рентабельність дизельного палива в середньому становитиме $38 за барель у січні-червні, що більш ніж удвічі перевищує середній показник за шість місяців 2018-2022 років у порівнянні з даними Refinitiv Eikon.

Згідно з даними голландської консалтингової компанії Insights Global, трейдери поспішили запастися дизелем напередодні заборони, і регіональні запаси зросли до найвищого рівня з жовтня 2021 року за тиждень до 12 січня.

Очікується, що акції впадуть після того, як заборона набуде чинності, повідомляє Energy Aspects.

Деякі з найбільших у світі танкерів місткістю 2 млн барелів нафти були зафрахтовані в останні місяці для імпорту дизельного палива в Європу з Азії та Близького Сходу.

Однак доставка палива з Росії до північно-західної Європи зазвичай займає тиждень, тоді як вантажі зі Сходу займають у середньому до восьми тижнів, що призводить до вищих витрат на транспортування.

За словами старшого аналітика з вантажних перевезень Kpler Метта Райта, у 2023 році попит на танкери для перевезення нафтопродуктів зросте на 7,2% у порівнянні з третім кварталом 2022 року через довші маршрути доставки.

Більш тривалі рейси збільшать попит на судна для доставки дизельного палива.