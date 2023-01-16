Нацбанк продовжить підвищувати вимоги до обов’язкових резервів банків

Національний банк України (НБУ) припускає подальше підвищення обов’язкових резервів для банків після їх збільшення з 11 січня на 5 відсоткових пунктів (в.п.) для безстрокових вкладів.

Про це директор департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинський повідомив у інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Ще рано оцінювати результати (підвищення на 5 відсоткових пунктів, – ред.), але, швидше за все, це не останній крок", – сказав директор департаменту НБУ.

Він зазначив, що підвищення обов'язкових резервів за поточними рахунками стимулюватиме банки залучати строкові депозити, оскільки для них нормативи не збільшилися, що зв'язуватиме певним чином надлишковий профіцит ліквідності у банківській системі.

За словами Лепушинського, завдяки діям НБУ вже видно розворот тренду на зниження частки строкових депозитів банків.

Як повідомлялося, з 11 січня Нацбанк підвищив норматив обов'язкового резервування за поточними рахунками (депозитами до запитання) у гривні та в іноземній валюті на 5 в.п. – відповідно до 5% та 15%. Водночас НБУ дозволив банкам покривати до 50% від загального обсягу обов'язкових резервів за рахунок бенчмарк-ОВДП.

Раніше голова НБУ Андрій Пишний заявляв, що підвищення нормативів обов’язкового резервування для банків з одночасним ухваленням рішення про включення ОВДП до покриття обов'язкових резервів дозволить Міністерству фінансів залучити від продажу облігацій додатково мінімум 50 млрд грн.

Він зауважував, що профіцит ліквідності банківської системи наразі знаходиться на рекордному рівні, Нацбанк сподівається мотивувати банки вкладати частину цих коштів в ОВДП.