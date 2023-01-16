Уряд Росії офіційно дозволив канібалізацію флоту іноземних літаків, – ЗМІ

У Росії узаконили так звану "канібалізацію" літаків іноземного виробництва заради збереження у робочому стані хоча б частини флоту.

Відповідні поправки російський уряд ухвалив наприкінці грудня минулого року, пише місцеве видання "Ізвєстія" із посиланням на джерела в авіаційній галузі.

Крім того, уряд РФ дозволив знімати справні запчастини та компоненти з цивільних літаків для їх зберігання або подальшої установки на інші літаки, у тому числі в процесі виробництва російських літаків.

Також російським авіакомпаніям дозволили встановлювати на іноземні літаки виробництва Boeing, Airbus та Embraer неоригінальні закордонні запчастини, а також продовжувати терміни технічного обслуговування літаків без згоди їх виробників.

За припущенням одного з джерел газети, запаси оригінальних деталей, які можна зняти з інших літаків, у Росії закінчуються, тому виникла потреба використовувати компоненти іранського та китайського виробництва.

Декілька джерел видання серед авіаперевізників та компаній з техобслуговування та ремонту повідомили, що ніхто нових норм досі ніхто неотримав. За даними іншого співрозмовника, російський авіарегулятор поки що визначається, як донести цю приховану від широкого загалу інформацію до адресатів.

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Як повідомлялося, у серпні минулого року російська Асоціація експлуатантів повітряного транспорту (АЕПТ) просила розробити поправки до місцевого законодавства, які дозволять російським авіакомпаніям переставляти компоненти повітряних суден з одних літаків на інші.

У квітні минулого року Мінтранс Росії заклав у стратегію розвитку російської авіагалузі до 2030 року зниження пасажиропотоку на тлі скорочення парку іноземних літаків внаслідок "канібалізації" наявного флоту через відсутність сертифікованих запчастин.

Загалом у Росії, за даними Мінтрансу на той час, експлуатувалося 1287 літаків (включаючи вантажні, приватні та державіацію), з них на 20 квітня у російському реєстрі зареєстровано 1140 суден. При цьому, йдеться у стратегії, "тільки 470 вироблено в Росії чи колишньому СРСР". На літаках іноземного виробництва та російському SSJ100, на якому зараз встановлені іноземні двигуни, агрегати та комплектуючі, перевозиться понад 90% пасажирів до РФ.

Нагадаємо раніше РФ відмовилася повертати власникам літаки, які російські авіакомпанії використовували на умовах лізингу. Для цього влада РФ також ухвалила спеціальне законодавство, побоюючись, що російські авіакомпанії не зможуть виконувати польоти без повітряних суден світових виробників. При цьому, 78 літаків російських перевізників таки заарештували за кордоном.

Після вторгнення в Україну Велика Британія, США, Євросоюз та інші країни запровадили обмеження на польоти російських авіакомпаній. Євросоюз також ввів заборону на експорт до Росії товарів і технологій, що використовуються в авіаційній та космічній галузі, а також заборону на страхування та технічне обслуговування товарів, пов'язаних з цими галузями.

Після цього американський виробник авіаційної техніки Boeing тимчасово припинив технічне обслуговування та підтримку російських авіакомпаній та постачання їм запчастин. Такі ж обмеження запровадив європейський виробник Airbus.