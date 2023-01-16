За добу простою судна із зерном у Босфорі трейдери втрачають від $20 тисяч, – Сольський

За добу простою судна з українською агропродукцією у Босфорі трейдери втрачають від $20 тис.

Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський під час брифінгу, передає Укрінформ.

"Якщо ми говоримо про простій хендісайза судна від 25 тис. тонн (вантажу на борту, – ред.), то трейдери перед новим роком називали ціну від $20 тис. за простій за одну добу", – розповів Сольський.

Він додав, що збитків від простою в першу чергу зазнають українські аграрії, які втрачають декілька десятків доларів на тонні зерна.

За останніми даними Міністерства інфраструктури України, у Босфорі на інспекцію Спільного координаційного центру очікують 104 судна, які мають перевозити українське продовольством по "зерновому коридору".

Постійна представниця США при Раді Безпеки ООН Лінда Томас-Грінфілд 14 січня заявила, що Росія навмисно затримує проходження суден з українським зерном, що вдвічі знизило темпи транспортування продовольства.

Як повідомлялося, 16 січня рух суден у Босфорській протоці тимчасово призупинено через суховантаж, який прямував з України та сів на мілину.