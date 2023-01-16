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Росія збільшила доходи від експорту добрив на 70% попри війну і санкції, – FT

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удобрения

Доходи Росії від експорту добрив минулого року значно зросли попри зменшення фізичних обсягів продажів, оскільки світові ціни на них різко зросли після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

https://www.ft.com/content/c10bcdb9-d01d-4a01-a4a1-38736e263a1e

За даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO), доходи Росії від експорту добрив за перші 10 місяців 2022 року зросли на 70% у порівнянні з тим самим періодом попереднього року – до $16,7 млрд, пише Financial Times.

При цьому обсяги експорту російських добрив у натуральному вираженні знизилися лише на 10% порівняно з аналогічним періодом попереднього року, незважаючи на прогнози аналітиків, що передбачали обвал експорту російський добрив після початку великої війни проти України.

Експорт продовольства та добрив з Росії звільнений від західних санкцій задля продовольчої безпеки. Водночас Москва продовжує експорт добрив за альтернативними напрямками, наприклад, до Індії, Туреччини та В'єтнаму.

"Очевидно, що такі країни, як Індія, є найбільшими бенефіціарами (у плані імпорту добрив, – ред.)]", – зауважив представник FAO Йозеф Шмідхубер.

Вартість добрив у світі почала зростати ще до початку вторгнення РФ в Україну через зменшення експорту російського газу – основної сировини для виробництва азотних добрив, зазначає FT. Ціни на калій, ще одне ключове добриво, підскочили після санкцій Заходу проти Білорусії, одного з найбільших виробників добрив для сільськогосподарських культур після придушення протестів у 2020 році.

Однак у 2023 році Росія навряд чи зможе отримувати вигоду від зростання цін на добрива, вважає видання: зниження цін на газ завдяки теплій погоді в Європі знизило і вартість добрив, і європейські виробники тепер нарощують темпи виробництва.

Однак, за даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, досі не відновився експорт аміаку з РФ, необхідного для виробництва азотних добрив: за перші дев'ять місяців 2022 року експорт російського аміаку впав на 76% порівняно з аналогічним періодом попереднього року. На Росію припадає близько 12% світового ринку експорту аміаку, і постачання впало через зупинку трубопроводу через Україну.

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Як повідомлялося, раніше співвласник російських виробників добрив "Уралхім", "Уралкалій" та "Тольяттіазот" Дмітрій Мазєпін звернувся до Владіміра Путіна з проханням вирішити питання відновлення транзиту російського аміаку на експорт через Одесу. Про це офіційно повідомляв Кремль.

Нагадаємо, 17 листопада у Стамбулі сторони "зернової ініціативи" домовилися про її продовженняще ще на 120 днів. За даними Financial Times, в обмін на продовження "зернової угоди" про експорт українського зерна з чорноморських портів Росія вимагала відновити експорт аміаку трубопроводом "Тольятті - Одеса", а також вивести з-під дії санкцій "Россєльхозбанк". Однак ці вимоги не були задоволені.

Президент Володимир Зеленський раніше неодноразово заявляв, що підтримає ідею відновлення експорту російського аміаку через Україну лише в тому випадку, якщо РФ поверне українських військовополонених.

Автор: Михайло Орлюк
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