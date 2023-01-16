БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
3235 відвідувачів онлайн
Новини Корупція
2 837 4
податки (1996) тютюн (241) Офіс Генпрокурора (400)

Гендиректора тютюнової компанії підозрюють в ухиленні від податків на 270 мільйонів

Новини БізнесЦензор Корупція

деньги

Генеральному директору найбільшого дистриб’ютора тютюнових виробів повідомили про підозру з ухиленні податків на 270 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, компанією упродовж 2020 року та першого півріччя 2021 року документально відображено реалізацію тютюнових виробів на адресу трьох підприємств із ознаками фіктивності на загальну суму 1,17 млрд грн. Насправді реального продажу продукції не відбулося", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в подальшому указані підприємства у податковій звітності документально відобразили реалізацію інших товарів – м’ясної продукції та палива.

"Таким чином, керівник компанії умисно ухилився від сплати до державного бюджету податку на прибуток та акцизного податку на загальну суму понад 270 млн грн", – наголосили в Офісу генпрокурора.

Правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків за місцями розташування офісних приміщень компанії, проживання гендиректора та інших службових осіб компанії.

Наразі вживаються заходи щодо встановлення інших співучасників кримінального правопорушення.

Зазначимо, що найбільшим дистриб'ютором тютюнової продукції України є компанія "Тедіс Україна". Посаду генерального директора компанії обіймає Тарас Корніяченко.

Автор: Юлiя Недашківська
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Стариє пєсні о главном" Тедіс постійно ловлять на несплаті податків, постійно штрафують і ніколи він їх не платить. Цей дистрибютор був нав'язаний виробникам цигарок ще при Януковичу. Може вже час від нього позбавитися, нехай самі дестрибютують?
показати весь коментар
17.01.2023 08:16 Відповісти
пристрілити собаку та переписати на скумбрію???
показати весь коментар
17.01.2023 08:39 Відповісти
повідомили про підозру з ухиленні податків на 270 млн. грн. .... найбільшим дистриб'ютором тютюнової продукції України є компанія "Тедіс Україна". Посаду генерального директора компанії обіймає Тарас Корніяченко. Джерело: https://biz.censor.net/n3393667

Хочу нагадати генеральному зепрокурору, що попереднього хто хотів стати на обрізаний хвіст "Тедіса"та нарахував штрафи, було звільнено із керівництва антимонопольного комітету, дЄрмакОПою... А тому, дадуть готівочку для волонтерської діяльності бородатої бабці Зелі- дякуйте...
показати весь коментар
17.01.2023 08:37 Відповісти
Відкупляться. Банківські ДУЖЕ "договороспособниє "...
показати весь коментар
17.01.2023 11:16 Відповісти
 
 