На Дніпропетровщині викрили масштабну схему розкрадання харчів для військових

Державне бюро розслідуваньспільно з Нацполіцією Дніпропетровської області та департаментом військової контррозвідки СБУ викрили групу, яка привласнювала та перепродувала продукти харчування, що призначалися для Збройних сил України.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що одне із приватних підприємств займалося постачанням продуктів у понад 45 військових частин. Тільки за пів року війни у 2022 році воно отримало військових підрядів на понад 2 млрд грн.

"У документах підприємці вказували одну кількість продуктів, а до військових частин надсилали зовсім інші об’єми. Залишок продукції вони перепродавали через мережу посередників", – пояснюють правоохоронці.

Під час спецоперації ДБР провело майже 70 обшуків. Було вилучено більше 30 тисяч банок тушкованої продукції вагою понад 7 тонн, яка вже була готова для перепродажу, а також майже 4 млн грн в різній валюті, ймовірно отриманих злочинним шляхом.

Вилучені продукти будуть передані військовим. Також, для відшкодування збитків вилучені десятки автомобілів, на яких перевозили крадені продукти, а також чорнова документація, яка підтверджує протиправну діяльність.

Наразі одному з представників фірми повідомлено про підозру у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Досудове розслідування триває, вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим фігурантам.