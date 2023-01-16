Мінфін РФ визнав падіння цін на російську нафту нижче $47 за барель

Середня ціна основної російської експортної марки нафти Urals з 15 грудня 2022 року по 14 січня 2023 року опустилась до $46,82 за барель або $341,8 за тонну.

Як повідомляє Мінфін РФ, через це експортне мито на російську нафту з 1 лютого знизиться з $16,7 до $12,8 за тонну.

Мито на світлі нафтопродукти та масла знизиться з $5 до $3,8 за тонну, на темні – з $16,7 до $12,8 за тонну.

Мито на експорт товарного бензину знизиться до $3,8, прямогонного (нафта) – з $9,1 до $7. Мито на скраплений газ становитиме $21, на чисті фракції — $18,9, на кокс — $0,8 за тонну.

Як повідомлялося, раніше міністр фінансів РФ Антон Сілуанов називав серед найбільших ризиків для російського бюджету зменшення нафтогазових доходів внаслідок запровадження обмеження цін на російську нафту.

За офіційними даними Мінфіну РФ, середня ціна нафти російської експортної марки Urals у грудні 2022 року зменшилась до $50,47 за барель, порівняно із $66,47 за барель у листопаді та $70,62 за барель – у жовтні минулого року. Порівняно із груднем 2021 року ціна бареля Urals впала у 1,4 раза.

У січні 2023 року ціни на російську нафту продовжили знижуватися. За даними Bloomberg, російська нафта сорту Urals, що є основою енергетичного експорту РФ, 6 січня подешевшала до $37,8 за барель у порту Приморськ на Балтійському морі. 9 січня на Санкт-Петербурзькій товарно-сировинній біржі укладено угоду, що передбачає продаж 10 тис. тонн нафти за 218 млн рублів або по $42,19 за барель.