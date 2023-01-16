БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
2926 відвідувачів онлайн
Новини Енергетика
2 513 8
нафта (4387) росія (11722) ціни (2983)

Мінфін РФ визнав падіння цін на російську нафту нижче $47 за барель

Новини БізнесЦензор Енергетика

нафта

Середня ціна основної російської експортної марки нафти Urals з 15 грудня 2022 року по 14 січня 2023 року опустилась до $46,82 за барель або $341,8 за тонну.

Як повідомляє Мінфін РФ, через це експортне мито на російську нафту з 1 лютого знизиться з $16,7 до $12,8 за тонну.

Мито на світлі нафтопродукти та масла знизиться з $5 до $3,8 за тонну, на темні – з $16,7 до $12,8 за тонну.

Мито на експорт товарного бензину знизиться до $3,8, прямогонного (нафта) – з $9,1 до $7. Мито на скраплений газ становитиме $21, на чисті фракції — $18,9, на кокс — $0,8 за тонну.

Як повідомлялося, раніше міністр фінансів РФ Антон Сілуанов називав серед найбільших ризиків для російського бюджету зменшення нафтогазових доходів внаслідок запровадження обмеження цін на російську нафту.

За офіційними даними Мінфіну РФ, середня ціна нафти російської експортної марки Urals у грудні 2022 року зменшилась до $50,47 за барель, порівняно із $66,47 за барель у листопаді та $70,62 за барель – у жовтні минулого року. Порівняно із груднем 2021 року ціна бареля Urals впала у 1,4 раза.

У січні 2023 року ціни на російську нафту продовжили знижуватися. За даними Bloomberg, російська нафта сорту Urals, що є основою енергетичного експорту РФ, 6 січня подешевшала до $37,8 за барель у порту Приморськ на Балтійському морі. 9 січня на Санкт-Петербурзькій товарно-сировинній біржі укладено угоду, що передбачає продаж 10 тис. тонн нафти за 218 млн рублів або по $42,19 за барель.

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пока этот Уралс продается выше 30 баксов рашке это выгодно, ведь себестоимость в районе 15 баксов.
А так да новость хорошая, ещё бы санкции Росатому вклепали было бы чудесно.
показати весь коментар
16.01.2023 18:33 Відповісти
Собівартість 15 - то у арабів, у москалів вище...
показати весь коментар
17.01.2023 08:49 Відповісти
Дубль: За словами експертів собівартість саме роССійської нафти приблизно 30-40 $ за барель, а арабської - 6-10, бо витрати на видобування нижче за видобуток на півночі Рашки!
показати весь коментар
17.01.2023 10:48 Відповісти
Я не знаю насчёт Ваших экспертов, может Вы и правы. Цена добычи арабской нефти без налогов, особенно саудовской и кувейтской 2-3 бакса, так как логистика минимальная и глибина добычи в основном не велика. У раши 15 максимум 17, глубина добычи намного глубже, условия добычи тяжелее и доставка до покупателя длинная, цена 30 это с налогами на добычу. А то что почти все эти эксперты куплены и озвучивают те или иные интересы это факт.
показати весь коментар
17.01.2023 12:22 Відповісти
для дебілів....
ще коли араби хотіли нагнути рашу та ібанули нафту до 10-12 баксів
***** сказав що переживе
і добавив
20 баксів за барель це 120% прибутку!!!!
є питання???????
показати весь коментар
16.01.2023 22:33 Відповісти
Це брєд, ***** на понт брало, бо не може собівартість бареля бути 5 доларів...
показати весь коментар
17.01.2023 08:52 Відповісти
За словами експертів собівартість саме роССійської нафти приблизно 30-40 $ за барель, а арабської - 6-10, бо витрати на видобування нижче за видобуток на півночі Рашки!
показати весь коментар
17.01.2023 10:47 Відповісти
Черговий раз можна Путіну-)(уйлу нагадати його вислів про "згортання" видобутку нафти у світі після падіння вартості нижче 80$ за барель. Майже у двічі нижче згаданого, але все продовжується, і це вже не перший раз за останні роки особливо коли навесні 2020-го взагалі була мінусова вартість!
показати весь коментар
17.01.2023 10:44 Відповісти
 
 