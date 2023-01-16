Великі мережі АЗС знизили ціни на бензин та дизпаливо

Частина автозаправних станцій в Україні з 13 по 16 січня знизили ціни на пальне.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Так, у мережах ОККО і WOG бензин марки А-95 здешевшав на 1 грн – до 51 грн/л. Вартість бензинів А-95 з покращеними показниками якості й дизпальне у цих мережах також знизилась на 1 грн – до 53 грн/л і 54 грн/л відповідно.

На стільки ж здешевшали "преміум-п’ятірка" і дизпаливо на станціях "Автотранс", Neftek і UPG.

На 0,16-1 грн/л ціни на пальне знизили BVS, "БРСМ-Нафта", Shell, Mango і інші.