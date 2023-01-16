БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
2926 відвідувачів онлайн
Новини Фінанси
2 934 6
доходи (399) опитування (268)

Соціологічний парадокс: Українці вважають економічну ситуацію в країні кращою, ніж до війни

Новини БізнесЦензор Фінанси

деньги,гривня,минимум,прожиточный,минималка

Попри зниження фінансових доходів українці значно покращили свої оцінки економічної ситуації в країні.

Про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Так, на думку респондентів, на одну людину в сім'ї на місяць необхідно у середньому $340, щоб жити на нормальному рівні. Для порівняння, у 2021 році цей показник сягав 630$.

При цьому, якщо до війни абсолютна більшість людей (58%) низько оцінювала економічну ситуацію, то зараз більшість оцінює її на середньому рівні (53,9%).

"Цю парадоксальну зміну в громадській думці, як й інші значні її трансформації, можна пояснити консолідацією та національним піднесенням під час війни", – зазначають експерти.

Водночас зазначається, що лише близько третини населення (34,7%) оцінює свої доходи на необхідному рівні, для того, щоб жити нормально.

Автор: Юлiя Недашківська
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пригадайте жахливий початок 2019 року: космічні ціни на цибулю, тарифний геноцид, нестерпна корупція, захмарний індекс борщу, долар по 26, війна на якій наживалися та не бажали закінчувати, пенсія "спробуй місяць проживи"... ... але потім прийшов Зеленський і з кожним роком ставало все краще і краще, а зараз взагалі все зашибісь!
показати весь коментар
16.01.2023 14:14 Відповісти
тут я бачу, в асфальт ще можна вкладувать і вкладувать
показати весь коментар
16.01.2023 16:24 Відповісти
Та ніякий то не парадокс. Просто з початком війни люди скоротили свої потреби, відмовились від певних речей, наприклад проведення відпусток на курортах, відвідування кінотеатрів, кафе та ресторанів, ну або змінили свій раціон, тож і грошей тепер їм треба меньше.
показати весь коментар
16.01.2023 16:56 Відповісти
"Покращення вже сьогодні!"
показати весь коментар
16.01.2023 17:19 Відповісти
Шо?! Ахахахаха! Це куйня на кого розрахована? Навіть ZEбіли в таку куйню не повірять...
показати весь коментар
16.01.2023 18:16 Відповісти
колапс свідомості це
реально народ одебілився
слава марафону !
показати весь коментар
17.01.2023 09:04 Відповісти
 
 