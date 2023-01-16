Чистий відтік населення з України перевищив 60 тисяч осіб за тиждень, – Держприкордонслужба

Чистий відтік людей з України на тиждень після завершення новорічних та різдвяних свят досяг 62 тисяч осіб, перевищивши чистий притік на 49 тис. за три попередні тижні.

За даними Держприкордонслужби, потік на виїзд з України з 7 по 13 січня зріс до 284 тисяч осіб, порівняно із 221 тис. попереднього тижня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Водночас потік на в'їзд в Україну зменшився з 236 тис. до 222 тис. осіб за тиждень.

Держприкордонслужба уточнила, що із суботи по середу за кордон щодня виїжджало на 9-13 тис. людей більше, ніж в'їжджало до країни, проте у четвер чистий відтік знизився до 6 тис., а у п'ятницю – до 2 тис.

Кількість легкових авто, що перетнули західний кордон України, за даними відомства, зросла у другий тиждень року з 95 тис. до 112 тис., тоді як оформлених транспортних засобів з гуманітарними вантажами – з 329 до 414.

Прикордонна служба Польщі також зафіксувала за останні сім днів значний чистий відтік з України – 51 тис. осіб у порівнянні з чистим притоком на 60 тис. осіб за попередні три тижні.

За даними польського відомства, тижневий потік з України до Польщі зріс із 145 тис. до 194 тис. осіб., тоді як зворотний потік із Польщі в Україну зменшився із 155 тис. до 143 тис. осіб.

Загалом з початку війни до Польщі з України прибуло 9,16 млн осіб, тоді як у зворотному напрямку пройшло 7,33 млн осіб.

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Прикордонна служба Польщі також повідомила, що у 2022 році пасажиропотік на кордоні з Україною зріс порівняно з 2021 роком майже вдвічі – до 17,29 млн осіб, склавши 46,3% всього контрольованого прикордонниками пасажиропотоку порівняно з 44,9% роком раніше.

Найпопулярнішими на кордоні з Україною були пункти пропуску Медика – 4,2 млн, або 11,6 тис. на добу, та Корчова – 2,8 млн, або 7,8 тис. на добу, які поступилися лише пункту пропуску в аеропорту Варшави – 5,4 млн.

Як повідомлялося, з 10 травня потік на в'їзд в Україну через західний її кордон майже місяць щодня стійко перевищував потік на виїзд. Чистий приплив за цей час становив 188 тис. чол. У наступні тижні такої однозначної тенденції вже не було, за винятком тижня початку нового навчального року, коли чистий приток склав рекордні 47 тис. осіб.

Загалом статистика свідчила про поступове повернення українців додому: чистий приток за період з 10 травня по 23 вересня становив 409 тис. осіб.

Уперше з 10 травня кількість тих, хто виїхав з України за тиждень, перевищила кількість тих, хто в'їхав, наприкінці вересня. Тоді чистий відтік становив одразу 28 тис. осіб, і однією з можливих причин була реакція на мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а згодом ймовірною причиною відтоку були масовані обстріли енергетичної інфраструктури. Відтік тривав до середини грудня й сумарно становив 118 тис. осіб, після чого перед новорічними та різдвяними святами в Україну в'їхало на 49 тис. людей більше, ніж виїхало.