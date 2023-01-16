Обсяг гривневих коштів населення у банках зріс за рік на 30%, – НБУ

Обсяг гривневих коштів населення у банківській системі у 2022 році збільшився на 30,4% – до 596,05 млрд грн, тоді як у 2021 році зростання становило 15,1%.

Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ), повідомляє Finbalance.

Водночас обсяг валютних коштів населення у 2022 році зменшився на 5% – до $9,13 млрд, тоді як у 2021 році – на 2%.

Обсяг гривневих коштів корпоративного сектору в банківській системі за 2022 рік збільшився на 9,8% – до 612,12 млрд грн, тоді як у 2021 році – на 26,7%.

Обсяг валютних коштів бізнесу у 2022 році збільшився на 4,6% – до $8,12 млрд, тоді як у 2021 році – на 1,3%.

Таким чином, сукупний обсяг гривневих депозитів у банківській системі в 2022 році збільшився на 19,1% – до 1,21 трильйона гривень, а валютних – зменшився на 0,7% (до $17,25 млрд).

Як повідомлялося, за даними НБУ, станом на початок грудня у 67 українських банках перебувало 889,5 млрд грн коштів фізичних осіб. Найбільше вкладів зберігалося у державному "Приватбанку" – 314,7 млрд грн.

На другому місці за обсягом вкладів розмістився державний "Ощадбанк" із 159,8 млрд грн. Трійку лідерів замикає "Райффайзен Банк" – 54,2 млрд грн. До топ-5 за вкладами також увійшли "Універсал Банк" – 46,2 млрд грн та "Сенс Банк" (колишній "Альфа-Банк Україна") – 42,4 млрд грн.