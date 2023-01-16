Ціни на газ у Європі впали до мінімуму з вересня 2021 року (оновлено)
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Біржові ціни на газ у Європі знижуються вже більш ніж на 10%. Ціна газу опустилася нижче за $650 за тисячу кубометрів уперше з 6 вересня 2021 року.
Про це свідчать дані біржі ICE.
Так, вартість лютневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах впала на 10,95% за день – до 57,71 євро за МВт-год або приблизно $650 за тисячу кубометрів.
Вартість контракту із постачанням у березні падає на 10,55% – до 58,2 євро за МВт-год.
Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон на конференції в Абу-Дабі зауважила, що такий рівень цін на газ дозволить європейській промисловості зберегти обсяги виробництва, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Думаю, із цим рівнем цін наша промисловість зможе вижити", – сказала Сімсон.
Вона визнала, що перед владою Євросоюзу стоїть виклик, як підтримати промисловість та забезпечити конкурентоспроможність Євросоюзу.
Сімсон нагадала, що Європа минулого року, в умовах скорочення постачання російського газу у відповідь на розв'язану РФ повномасштабну війну проти України, диверсифікувала закупівлі, збільшувала частку відновлюваних джерел в енергогенерації, а також економила газ.
Так, 2022 року до Європи надійшло 134 млрд куб. м газу у вигляді LNG порівняно з 81 млрд куб. м у 2021 році, основний приріст імпорту припав на США, також були збільшені закупівлі в Норвегії, Великобританії, Азербайджані. На майбутнє, зауважила вона, підписано меморандуми з Єгиптом та Ізраїлем.
Частка ВДЕ в енергогенерації в 2022 році становила 35% і перевищила частку виробництва електроенергії з викопного палива.
Крім того, Європі через брак газу на світовому ринку довелося його економити. За її словами, із серпня 2022 року споживання газу 27 країнами Євросоюзу знизилося на 20%.
Сімсон наголосила, що завдяки теплій зимі в Європі та карантинним обмеженням у Китаї Євросоюз упевнений, що пройде нинішній опалювальний сезон з "приблизно повними ПСГ (підземними сховищами газу)", і зараз дивиться вже на майбутній опалювальний сезон.
На початку січня вартість газу в Європі була на рівні нижче за $800, але минулого тижня перейшла до зростання. Ціни поповзли нагору через зниження температури та відновлення промислової активності після свят.
Будь ласка, зачекайте...
при цьому загадка. Як може бути ринкова ціна на товар, де всього два крупних гравця - Норвегія та РФ, та сотні мільйонів споживачів з десятків країн. От яка логіка падіння ціни на цей газ? Що, хтось інший з'явився на ринку та запропонував інший газ? Ні. А те що США поставляють сжижений газ, та вони його завжди постачали, але ж його не пустиш в труби з метаном, то треба все обладнання переробляти, від котла в кожному будинку до заводів з виробництва добрив.
Крім того, коли газ був по 2000 дол, це було влітку та восени, погода взагалі була тепла.
Як це пояснити?
И при этом закупали танкерами через пол планеты везли по цене 2000 дол, вместо того чтобы этот покупать который тут рядом тупо сжигают
"июне 2022 года Соединенные Штаты Америки впервые в истории поставили в Европу больше газа, чем Россия"
Смысл?
Ну вот США поставили газ больше чем Россия, но по цене в несколько раз выше.
А трубопроводы кто то взорвал из РФ...
Меня терзают смутные сомнения)))
Просто так ли цена стала в четыре раза выше
Ну хорошо, так а что случилось то?
Почему цена так скачет? Из за погоды? Так погода всегда была нестабильна.
Насправді, газу на планеті - реально багато. Якби в Катару та Ірану була можливість продавати трубопроводний газ (через воюючу руками засрашки Сирію) в ЄС - то в ЄС газ коштував би не 650, не 350, а і до $100 за 1000 кубів би не дотягував.
Німеччина на 46% газ з РФ
При цьому
Загалом, у Німеччині було побудовано і функціонувало 37 атомних станцій і на сьогодні залишилося лише три, які мають бути закриті вже цього року.
Відмова від виробництва ядерної енергії збільшувала попит на газ.
"Іспанія вже десятиріччя+ лобіює інтерконнект з Францією, бо має профіцит газу "
В Іспанії тепло, газ на ТЕС мабуть тіки йде.
В Греції теж, не бачив жодні газом будинки обладнані, а от ТЕС на газу.
Це я до того, що навіщо закривати десятки атомних станцій, та будувати ТЕС на газу, які виробляють теж електрику, і як таке може бути у розумних європейців, щоб вони самі себе поставили у стан повної залежності від імпортного газу ціну якого вони взагалі не контролюють якщо вона так скаче, як наслідок, дороженна електрика.
Ну розумні люди так не роблять.
Є тут якись секрет.
Як і в ціх цінах на електрику та газ, які дорожчають в рази або дешевшають ну ніяк не пояснювано.
Якби відкрили добування енергії з повітря я ь зрозумів чому ціна газу обвалилася в 7 разів, або навпаки, якби новий ледніковий період почався після метеоритного удару, я б зрозумів, чому ціна газу зросла з 300 до 2500 дол, а так, немає пояснення, у мене, можливо у Вас є
А шмиГаль(хто це?) казав, щоб підняли вартість газу для населення, бо тепла зима, війна, руйнація районів компактного проживання зебілів- виснажили запаси закачаного???
Також на падіння вартості газу в регіоні вплинули заходи з енергозбереження. У грудні споживання впало на 13%, а в перші дні 2023 року попит на газ в Європі впав на 38% в порівнянні з середнім показником за останні п'ять років. Європейська влада та галузеві експерти неодноразово вказували на те, що успішне проходження поточного опалювального сезону вже гарантоване і наразі постає питання про наповнення сховищ до наступної зими.
Согласно действующему Закону о возобновляемых источниках энергии (EEG), к 2030 году в Германии на суше должно быть установлено 71 гигаватт (ГВт) энергии ветра. В долгосрочных сценариях Федерального министерства экономики (BMWK) поставлена более высокая цель - 80 ГВт к 2030 г. С точки зрения УБА для защиты климата требуется еще более амбициозная цель, а именно 105 ГВт к 2030 году (см . сценарий GreenSupreme исследования RESCUE ). Исходя из текущей установленной мощности около 55 ГВт и ожидаемого демонтажа старых станций к 2030 году в размере около 20 ГВт, установленная мощность от 71 до 105 ГВт к 2030 году требует ежегодного увеличения примерно на 4-7 ГВт брутто. Чтобы иметь возможность достичь необходимого расширения в зависимости от цели, во-первых, необходимо обеспечить достаточное пространство региональным планированием и муниципальным Планирование землепользования должны быть зарегистрированы в федеральных землях и, во-вторых, имеющиеся площади могут также использоваться для наземной ветровой энергии. Таким образом, главной задачей для дальнейшего расширения использования энергии ветра является обеспечение достаточного полезного пространства.