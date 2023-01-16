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Новини Енергетика
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Ціни на газ у Європі впали до мінімуму з вересня 2021 року (оновлено)

Новини БізнесЦензор Енергетика

газ,євросоюз

Біржові ціни на газ у Європі знижуються вже більш ніж на 10%. Ціна газу опустилася нижче за $650 за тисячу кубометрів уперше з 6 вересня 2021 року.

Про це свідчать дані біржі ICE.

Так, вартість лютневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах впала на 10,95% за день – до 57,71 євро за МВт-год або приблизно $650 за тисячу кубометрів.

Вартість контракту із постачанням у березні падає на 10,55% – до 58,2 євро за МВт-год.

Ціни на газ у Європі впали до мінімуму з вересня 2021 року 01

Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон на конференції в Абу-Дабі зауважила, що такий рівень цін на газ дозволить європейській промисловості зберегти обсяги виробництва, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Думаю, із цим рівнем цін наша промисловість зможе вижити", – сказала Сімсон.

Вона визнала, що перед владою Євросоюзу стоїть виклик, як підтримати промисловість та забезпечити конкурентоспроможність Євросоюзу.

Сімсон нагадала, що Європа минулого року, в умовах скорочення постачання російського газу у відповідь на розв'язану РФ повномасштабну війну проти України, диверсифікувала закупівлі, збільшувала частку відновлюваних джерел в енергогенерації, а також економила газ.

Так, 2022 року до Європи надійшло 134 млрд куб. м газу у вигляді LNG порівняно з 81 млрд куб. м у 2021 році, основний приріст імпорту припав на США, також були збільшені закупівлі в Норвегії, Великобританії, Азербайджані. На майбутнє, зауважила вона, підписано меморандуми з Єгиптом та Ізраїлем.

Частка ВДЕ в енергогенерації в 2022 році становила 35% і перевищила частку виробництва електроенергії з викопного палива.

Крім того, Європі через брак газу на світовому ринку довелося його економити. За її словами, із серпня 2022 року споживання газу 27 країнами Євросоюзу знизилося на 20%.

Сімсон наголосила, що завдяки теплій зимі в Європі та карантинним обмеженням у Китаї Євросоюз упевнений, що пройде нинішній опалювальний сезон з "приблизно повними ПСГ (підземними сховищами газу)", і зараз дивиться вже на майбутній опалювальний сезон.

На початку січня вартість газу в Європі була на рівні нижче за $800, але минулого тижня перейшла до зростання. Ціни поповзли нагору через зниження температури та відновлення промислової активності після свят.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+14
Як завжди, тупе Пуйло, "переграло" )) Стратех задрипаний )))
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16.01.2023 14:48
+11
Заробили кацапи ? ви хотіли шантажувати Європу і ось отримали.
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16.01.2023 14:49
+8
США готові постачати в Європу скраплений природний газ (СПГ) за ціною 380 доларів за 1 000 кубометрів з довгостроковими контрактами. Таку ціну доставки палива «до порога Європи» назвав генеральний директор найбільшої американської газової компанії США EQT Тобі Райс
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16.01.2023 15:41
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Як завжди, тупе Пуйло, "переграло" )) Стратех задрипаний )))
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16.01.2023 14:48 Відповісти
Заробили кацапи ? ви хотіли шантажувати Європу і ось отримали.
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16.01.2023 14:49 Відповісти
38 долл ,за банку "уралс",и цены падают .Красота.
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16.01.2023 15:27 Відповісти
В мене завжди було питання, чому на заході ціни на пальне на заправках орієнтуються на світову ринкову, а у нам ні?
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16.01.2023 15:41 Відповісти
підказати діду?
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16.01.2023 19:55 Відповісти
США готові постачати в Європу скраплений природний газ (СПГ) за ціною 380 доларів за 1 000 кубометрів з довгостроковими контрактами. Таку ціну доставки палива «до порога Європи» назвав генеральний директор найбільшої американської газової компанії США EQT Тобі Райс
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16.01.2023 15:41 Відповісти
отличная новость!!даже не знаю кого благодарить!!
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16.01.2023 15:56 Відповісти
ОПу?
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16.01.2023 19:56 Відповісти
США сейчас предлагают газ по долгосрочным контрактам для Европы по 350$ за тыс кубометров
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16.01.2023 16:48 Відповісти
Ціни впали, коли на 99% газові сховища Европи наповнили, і наскільки пам'ятаю при заповненні ціни були по 2000 дол. а не 500

при цьому загадка. Як може бути ринкова ціна на товар, де всього два крупних гравця - Норвегія та РФ, та сотні мільйонів споживачів з десятків країн. От яка логіка падіння ціни на цей газ? Що, хтось інший з'явився на ринку та запропонував інший газ? Ні. А те що США поставляють сжижений газ, та вони його завжди постачали, але ж його не пустиш в труби з метаном, то треба все обладнання переробляти, від котла в кожному будинку до заводів з виробництва добрив.
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16.01.2023 17:10 Відповісти
У зниженні цін на газ, в першу чергу, зіграв роль погодний фактор. Всупереч очікуванням, зима в Європі виявилася досить теплою, що призвело до скорочення споживання газу.
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16.01.2023 18:33 Відповісти
То навіщо продавати дешевше? Ми з Вами власники газу, більше нікого немає. Газ не пропадає, це не курятина. То навіщо продавати дешевше із за погоди?
Крім того, коли газ був по 2000 дол, це було влітку та восени, погода взагалі була тепла.
Як це пояснити?
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16.01.2023 18:52 Відповісти
Газ пропадает в том-то и дело. Сейчас они сжигают газа на сотни тысяч долларов в день, т.к. просто так краник на скважине не прикрутишь без риска эту скважину просрать
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16.01.2023 18:55 Відповісти
посмотрел по новостям - летом писали, что сжигали непроданного газа на 10 млн. долларов в день
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16.01.2023 19:02 Відповісти
Это как с электричеством в Украине, если обстрелы, говорят, нет его из за ракет, если нет обстрелов, говорят, холодная погода, всё включили обогреватели, стало +10, говорят, начало рабочей недели))
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16.01.2023 19:05 Відповісти
"Не важно, что вам говорят - вам говорят не всю правду." (Закон Мерфи)
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17.01.2023 09:33 Відповісти
"летом писали, что сжигали непроданного газа на 10 млн. долларов в день"

И при этом закупали танкерами через пол планеты везли по цене 2000 дол, вместо того чтобы этот покупать который тут рядом тупо сжигают

"июне 2022 года Соединенные Штаты Америки впервые в истории поставили в Европу больше газа, чем Россия"

Смысл?
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16.01.2023 19:08 Відповісти
июне 2022 года Соединенные Штаты Америки впервые в истории поставили в Европу больше газа, чем Россия, заявил исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бирол.

Ну вот США поставили газ больше чем Россия, но по цене в несколько раз выше.
А трубопроводы кто то взорвал из РФ...
Меня терзают смутные сомнения)))
Просто так ли цена стала в четыре раза выше
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16.01.2023 19:02 Відповісти
"т.к. просто так краник на скважине не прикрутишь без риска эту скважину просрать" значит скважины заточенные на северный поток 1 и 2, накрылись..
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16.01.2023 19:10 Відповісти
Ну ваши познания застряли где-то в прошлом веке. США поставляет именно сжиженный метан, который после превращения в газообразное состояние поступает в обычную газовую систему. Европе хватило мозгов автивно строить газовые терминалы для приёма газа из Америки и Ближнего Востока (да и из раши тоже, по крайней мере до февраля они тоже отправляли газовозы)
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16.01.2023 18:35 Відповісти
Да, оказывается это метан, - 160 охлаждается.

Ну хорошо, так а что случилось то?

Почему цена так скачет? Из за погоды? Так погода всегда была нестабильна.
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16.01.2023 19:00 Відповісти
Не повторюйте кацапські наративи. На ринку газу ЄС багацько гравців. Алжир, Катар, США. ОАЕ теж вже щось суне. Іспанія вже десятиріччя+ лобіює інтерконнект з Францією, бо має профіцит газу - в них і з Марокко є, і свого багато, але все впиралось в протидію Газпрому.

Насправді, газу на планеті - реально багато. Якби в Катару та Ірану була можливість продавати трубопроводний газ (через воюючу руками засрашки Сирію) в ЄС - то в ЄС газ коштував би не 650, не 350, а і до $100 за 1000 кубів би не дотягував.
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16.01.2023 20:47 Відповісти
Насправді метану на нашій планеті до****** і більше - просто немає зараз технологій його рентабельного видобутку з газогідратів ( ну й щоб видобуток не впливав на єкологію).
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17.01.2023 02:45 Відповісти
Написано, Норвегия РФ та Алжир 85% газа поставляют в ЕС

Німеччина на 46% газ з РФ

При цьому

Загалом, у Німеччині було побудовано і функціонувало 37 атомних станцій і на сьогодні залишилося лише три, які мають бути закриті вже цього року.

Відмова від виробництва ядерної енергії збільшувала попит на газ.

"Іспанія вже десятиріччя+ лобіює інтерконнект з Францією, бо має профіцит газу "

В Іспанії тепло, газ на ТЕС мабуть тіки йде.
В Греції теж, не бачив жодні газом будинки обладнані, а от ТЕС на газу.

Це я до того, що навіщо закривати десятки атомних станцій, та будувати ТЕС на газу, які виробляють теж електрику, і як таке може бути у розумних європейців, щоб вони самі себе поставили у стан повної залежності від імпортного газу ціну якого вони взагалі не контролюють якщо вона так скаче, як наслідок, дороженна електрика.

Ну розумні люди так не роблять.
Є тут якись секрет.
Як і в ціх цінах на електрику та газ, які дорожчають в рази або дешевшають ну ніяк не пояснювано.
Якби відкрили добування енергії з повітря я ь зрозумів чому ціна газу обвалилася в 7 разів, або навпаки, якби новий ледніковий період почався після метеоритного удару, я б зрозумів, чому ціна газу зросла з 300 до 2500 дол, а так, немає пояснення, у мене, можливо у Вас є
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24.01.2023 19:34 Відповісти
Позвоните фрау штази, пусть объяснит это падение цен. Оказывается чем меньше северных потоков, тем ниже цены на газ в Европе!
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16.01.2023 19:28 Відповісти
нам би ваші проблеми...
А шмиГаль(хто це?) казав, щоб підняли вартість газу для населення, бо тепла зима, війна, руйнація районів компактного проживання зебілів- виснажили запаси закачаного???
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16.01.2023 19:53 Відповісти
Під час торгів 16 січня ф'ючерси на газ з поставкою в лютому з найбільшого хабу Європи TTF впали більш ніж на 15%. Вартість палива обвалилася майже до 600 доларів за тисячу кубометрів. Ціни продовжують знижуватися в останні місяці на тлі рекордних запасів газу в підземних сховищах (ПСГ) і сприятливої погоди, що дозволяє європейцям істотно економити паливо.

Також на падіння вартості газу в регіоні вплинули заходи з енергозбереження. У грудні споживання впало на 13%, а в перші дні 2023 року попит на газ в Європі впав на 38% в порівнянні з середнім показником за останні п'ять років. Європейська влада та галузеві експерти неодноразово вказували на те, що успішне проходження поточного опалювального сезону вже гарантоване і наразі постає питання про наповнення сховищ до наступної зими.
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16.01.2023 20:19 Відповісти
В Германии открыт второй СПГ-терминал
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17.01.2023 01:24 Відповісти
Районы для наземной ветроэнергетики

Согласно действующему Закону о возобновляемых источниках энергии (EEG), к 2030 году в Германии на суше должно быть установлено 71 гигаватт (ГВт) энергии ветра. В долгосрочных сценариях Федерального министерства экономики (BMWK) поставлена ​​более высокая цель - 80 ГВт к 2030 г. С точки зрения ⁠УБА⁠ для защиты климата требуется еще более амбициозная цель, а именно 105 ГВт к 2030 году (см . сценарий GreenSupreme исследования RESCUE ). Исходя из текущей установленной мощности около 55 ГВт и ожидаемого демонтажа старых станций к 2030 году в размере около 20 ГВт, установленная мощность от 71 до 105 ГВт к 2030 году требует ежегодного увеличения примерно на 4-7 ГВт брутто. Чтобы иметь возможность достичь необходимого расширения в зависимости от цели, во-первых, необходимо обеспечить достаточное пространство региональным планированием и муниципальным ⁠Планирование землепользования⁠ должны быть зарегистрированы в федеральных землях и, во-вторых, имеющиеся площади могут также использоваться для наземной ветровой энергии. Таким образом, главной задачей для дальнейшего расширения использования энергии ветра является обеспечение достаточного полезного пространства.
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17.01.2023 01:32 Відповісти
Ви на що натякаєте ? Drang nach Osten ?
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17.01.2023 09:41 Відповісти
Очень дорого. 5 долларов за тисячу кубометрів...
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17.01.2023 01:35 Відповісти
 
 