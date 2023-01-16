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Нардепу Герасимову повідомили про підозру за незадекларовану віллу в Іспанії (оновлено)

Новини БізнесЦензор Корупція

герасимов

Народному депутату України IX скликання повідомили про підозру у внесенні недостовірних відомостей до електронної декларації за 2020 рік в частині нерухомості за кордоном та коштів на банківських рахунках.

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро у Telegram.

Оскільки місцеперебування нардепа було невідомо, про підозру йому повідомили в порядку ст. 135 КПК України – заочно.

"Слідство встановило, що народний обранець не задекларував двоповерхове житлове приміщення дуплексного типу та паркомісце в провінції Аліканте (Іспанія), якими володіє спільно з дружиною. Детективи НАБУ з’ясували, що цю нерухомість нардеп придбав ще у 2013 році за 190 тис. євро", – додали в бюро.

Також незадекларованими виявилися понад $1,6 тис. на рахунках в українських банках.

Правоохоронці не повідомляють імені народного обранця, але за даними Центру продидії корупції, йдеться про депутата від "Європейської солідарності" Артура Герасимова. 

Розслідування цих фактів НАБУ і САП розпочали після публікацій журналістів програми "Схеми". Зокрема, у квітні 2021 року журналісти писали про те, що співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов не задекларував двоповерховий особняк в Іспанії, яким народний депутат та його дружина володіють із 2013 року.

Своєю чергою сам Герасимов нагадав, що нерухомість в Іспанії, про яку йдеться, була придбана до початку його політичної діяльності, до початку виборів і до обрання його народним депутатом, повідомили агентству Інтерфакс-Україна у пресслужбі "Європейської солідарності".

Він додав, що більше року тому "визнав, що припустився помилки, тому що своєчасно не проконтролював дії юриста, якому доручив і який не вніс до реєстрів передачу цієї квартири в дар батькам, що було зроблено ще 2013 року".

"Щойно я це з'ясував, негайно, з власної ініціативи, повідомив НАЗК про неточності у своїй декларації. Самостійно. Тому просив бути точними у формулюваннях, оскільки йдеться суто про помилку в декларації", – повідомив Герасимов.

Нардеп запевнив, що вже є прецеденти, коли в аналогічних ситуаціях НАЗК приймало такі уточнення і не передавало до суду справи про такі порушення.

"Зокрема йдеться про неточності в деклараціях глави держави, які виявив Володимир Олександрович і повідомив НАЗК. НАЗК, у свою чергу, подібними поясненнями задовольнилося", – стверджує нардеп.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+9
Кожен робочий день нардеп Герасимов - в Раді під куполом.
Кожен неробочий день - поруч, в партофісі, на Лаврській 16.
Було б бажання його зустріти...
Ну, нічо, в суді зустрінуться.

ЗІ: справді, за 190тис. євриків вілли в Іспанії не буває...
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16.01.2023 13:36
+9
Якось воно меркне поряд з міліардами на асфальті від твого Зе клоуна
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16.01.2023 17:31
+7
За такі гроші в ЄС можна купити халупу, а не віллу.
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16.01.2023 13:21
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За такі гроші в ЄС можна купити халупу, а не віллу.
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16.01.2023 13:21 Відповісти
Навіть халупу за кордоном потрібно декларувати депутату Верховної Ради.
Тим більше "проєвропейської" партії, бо в Європі закони поважають.
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16.01.2023 14:29 Відповісти
Кожен робочий день нардеп Герасимов - в Раді під куполом.
Кожен неробочий день - поруч, в партофісі, на Лаврській 16.
Було б бажання його зустріти...
Ну, нічо, в суді зустрінуться.

ЗІ: справді, за 190тис. євриків вілли в Іспанії не буває...
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16.01.2023 13:36 Відповісти
янгол артурчік на кого розраховував як і петро Многогрішний.........кредит довіри це річ не матеріальна може хоч тепер дійде.......напомнював не раз.......таке буває
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16.01.2023 13:37 Відповісти
Ну, такий собі компромат. До того, як стати чиновником, Герасимов був бізнесменом. Спокійно міг заробити і на віллу.
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16.01.2023 14:16 Відповісти
У Герасимова достатньо юристів які просто зобов'язані були допомогти йому вказати це іспанське житло в декларації.
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16.01.2023 14:29 Відповісти
То чому не задекларував зароблену віллу бізнесмен Герасимов?
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16.01.2023 14:30 Відповісти
Це єдине, що йому можна пред"явити. Але, думаю, його адвокати все розрулять.
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16.01.2023 14:43 Відповісти
Нічого вони не розрулять, якщо все по закону буде.
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16.01.2023 16:31 Відповісти
Нє, ну якщо він дійсно покаже іспанські документи, що хатка на батьках, то може і розрулять...
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16.01.2023 21:53 Відповісти
А ще він міг злітати в космос.... краще назавжди й безповоротньо.
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16.01.2023 20:50 Відповісти
Це "Слідство встановило...", а що встановить суд ще невідомо
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16.01.2023 14:44 Відповісти
"Теля в сраці, а баба довбнею маха"
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16.01.2023 14:46 Відповісти
А де має бути хатка у депутата від Європейської солідарності?

Не в Азії ж. ))
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16.01.2023 16:33 Відповісти
Якось воно меркне поряд з міліардами на асфальті від твого Зе клоуна
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16.01.2023 17:31 Відповісти
Це не якийсь дощик схоже, а на ціле цунамі. Як там океани, на львівщині є?
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16.01.2023 20:47 Відповісти
Що вам далася ця хатка,ця злочинна влада на всіх патріотів заводить справи окрім себе.На Пороха цілих 40 завели,про що можна говорити?
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17.01.2023 07:12 Відповісти
Де факти ??

Жодних !!
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16.01.2023 16:16 Відповісти
Будучи бізнесменом , він міг спокійно купити собі нерухомість ,
а от будучи депутатом ВР, він нічого не купував !
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16.01.2023 16:20 Відповісти
Не треба маніпулювати.

В нас всі депутати мають декларувати своє майно і він чомусь про хатинку в Іспанії забувся, а про квартиру у Києві - ні.
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16.01.2023 16:36 Відповісти
Община украинцев в Лондоне пикетировала "квартиру Зеленского" из-за оффшорного скандала 09 октября, 2021

Активисты требуют у Зеленского продать недвижимость в Лондоне и уплатить налоги в украинский бюджет.

За последние девять лет бизнес империя Зеленского официально получила 108 млн долларов дохода.

При этом налогов уплачено из этой суммы чуть более трех миллионов долларов.

Согласно документам, оффшорные компании «Квартала 95» получили в 2012 году от структур олигарха Игоря Коломойского 40 млн долларов, которые вероятно были выведены из «Приватбанка».

https://zn.ua/UKRAINE/obshchina-ukraintsev-v-londone-piketirovala-kvartiru-zelenskoho-iz-za-offshornoho-skandala.html
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16.01.2023 18:07 Відповісти
Украинский комик и шоумен Владимир Зеленский не задекларировал дорогостоящую недвижимость на курорте.

Подав свои документы в ЦИК, кандидат заполнил и обнародовал декларацию, где указал все движемое и недвижемое имущество, которым владеет он и члены его семьи.

Однако на днях журналисты из программы Слідство.інфо провели расследование, в ходе которого выяснили, что

У ШОУМЕНА ТАКЖЕ ЕСТЬ НЕЗАДЕКЛАРИРОВАННАЯ ВИЛЛА В ИТАЛИИ.

Интересно то, что расположена она в городке, полюбившемся российским олигархам.

https://clutch.net.ua/showbiz/news/vladimir-zelenskij-skryl-mnogomillionnuju-villu-v-ispanii
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16.01.2023 18:17 Відповісти
А ту транзакцію що він зробив з приватбанка перед націоналізацією в розмірі, здається, 83 млн. доларів він задекларував?
СБУ - проститутки, звичайно це не помітили, а у НАБУ теж руки не доходять.
НЕ НА ЧАСІ мабудь.
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16.01.2023 20:43 Відповісти
«ПАРЕНЬ ИЗ НАРОДА»:вилла в Италии, семь квартир и миллионы на счетах - президент Зеленский подал декларацию о доходах

Согласно декларации, президент совсем не бедный парень из народа - у него есть недвижимость и в Украине и за границей, есть патенты, торговые марки и приличные суммы денег.

Всего в декларации Владимир Зеленский указал

СЕМЬ КВАРТИР, ДВА ДОМА, ОДИН ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, ПЯТЬ ПАРКОМЕСТ И ДВА НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯ.

Часть имущества Зеленские делят с Шефирами.

Так, среди недвижимости значится дом площадью 353,5 кв.м. и земельный участок 1200 кв.м. в Киевской области.

Квартира в Киеве площадью 131,9 кв.м. принадлежит Владимиру Зеленскому. Еще две квартиры площадью 254,5 принадлежат Владимиру Зеленскому, Борису Шефиру и Сергею Шефиру. Квартиру площадью 198,6 кв.м. Зеленский делит с Сергеем Шефиром. Еще одна квартира в Киеве площадью 269,7 принадлежит Зеленским через кипрскую компанию Aldorante Limited.

https://dumskaya.net/news/paren-iz-naroda-villa-v-italii-i-kvartira-v-veli-098811/
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16.01.2023 18:23 Відповісти
Ну так - ******* по написаному не мішки тягати.
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16.01.2023 20:38 Відповісти
У жены Елены есть квартира в Крыму площадью 129,8 кв.м., а также квартира в Киеве площадью 284 кв.м.

Еще у первой леди есть нежилое помещение в Киеве площадью 337,8 кв.м., которым Елена Зеленская владеет вместе с Ларисой Шефир и Еленой Шефир - женами партнеров президента по бизнесу. Еще одно нежилое помещение площадью 305,9 кв.м. Елена делит с Сергеем Шефиром.

Есть у президента Украины и зарубежная недвижимость. Так, Владимир и Елена арендуют с 2014 года квартиру в Великобритании площадью 91,9 кв.м.

В Италии у президента есть вилла площадью 413 квадратных метров, которой он с женой владеет

через компанию San Tommaso S.R.L.

https://dumskaya.net/news/paren-iz-naroda-villa-v-italii-i-kvartira-v-veli-098811/
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16.01.2023 18:27 Відповісти
І це тільки те що задекларовано???
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16.01.2023 20:36 Відповісти
Це далеко ще не все, там ще ого-го
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16.01.2023 21:44 Відповісти
Я би прийняв закон згідно з яким власність, яка не була задекларована, з помилки чи ні, конфісковувалась у власність держави. Скільки цікавого ми б тоді взнали про наших слуг....
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16.01.2023 20:34 Відповісти
А до корабельної сосни із слуг за "подарованих" їй 20 мільйонів у прокуратури претензій не було.Тільки суд зобов'язав Костіна відкрити провадження "за незаконне збагачення".
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16.01.2023 20:41 Відповісти
я за ЄС!
я проти ЗЕ
але, як що така муйня, на нари накуй.
а у зе закони для народу
для своїх, свабода дєйствій
і пазавіте следующіє 500 євро...
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16.01.2023 22:30 Відповісти
Молодец Герасимов..Хороший пример привёл.
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16.01.2023 23:14 Відповісти
Це хто - родич ?
Всіх цих МуМувих треба під корень із України!
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17.01.2023 00:57 Відповісти
Подібного сорту маніпуляції звично бачити від журнашлюх мертвечука чи коломойки, але тут і "цензор" туди ж. У одному тексті, не бликнувши оком, називають квартиру у дуплексі "маєток", "вілла", "особняк", хоча слідчі чітко та ясно зазначають, що йдеться про "житлове приміщення у дуплексі", що аж ніяк не особняк чи вілла, і авжеж не маєток! Чому "цензор" пропускає таку ницу брудну маніпуляцію? Це огидно! Розмінювати репутацію на "справу", яка розсиплеться при розгляді? Воно того варто? Що це?
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17.01.2023 03:28 Відповісти
Яка вілла? Квартира на двох рівнях в блочному будинку.Якщо б це був не Герасимов,а арахамія,ніхто ,навіть,не згадав.А так сам Герасимов,замголови фракції "ЄС",жах.
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17.01.2023 07:05 Відповісти
Я спитав у гугла - "зарплати в набу". Нормально , я очєнь рад ! З нетерпінням буду чекати розслідування журналістів програми "Схеми" про нерухомість працівників НАБУ.
Герасимов нехай відповідає по закону. І Зеленський з своїм кодлом - по закону. Але не завтра , а прямо сьогодні , як і Герасимов.
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17.01.2023 09:24 Відповісти
 
 