Нардепу Герасимову повідомили про підозру за незадекларовану віллу в Іспанії (оновлено)
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Народному депутату України IX скликання повідомили про підозру у внесенні недостовірних відомостей до електронної декларації за 2020 рік в частині нерухомості за кордоном та коштів на банківських рахунках.
Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро у Telegram.
Оскільки місцеперебування нардепа було невідомо, про підозру йому повідомили в порядку ст. 135 КПК України – заочно.
"Слідство встановило, що народний обранець не задекларував двоповерхове житлове приміщення дуплексного типу та паркомісце в провінції Аліканте (Іспанія), якими володіє спільно з дружиною. Детективи НАБУ з’ясували, що цю нерухомість нардеп придбав ще у 2013 році за 190 тис. євро", – додали в бюро.
Також незадекларованими виявилися понад $1,6 тис. на рахунках в українських банках.
Правоохоронці не повідомляють імені народного обранця, але за даними Центру продидії корупції, йдеться про депутата від "Європейської солідарності" Артура Герасимова.
Розслідування цих фактів НАБУ і САП розпочали після публікацій журналістів програми "Схеми". Зокрема, у квітні 2021 року журналісти писали про те, що співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов не задекларував двоповерховий особняк в Іспанії, яким народний депутат та його дружина володіють із 2013 року.
Своєю чергою сам Герасимов нагадав, що нерухомість в Іспанії, про яку йдеться, була придбана до початку його політичної діяльності, до початку виборів і до обрання його народним депутатом, повідомили агентству Інтерфакс-Україна у пресслужбі "Європейської солідарності".
Він додав, що більше року тому "визнав, що припустився помилки, тому що своєчасно не проконтролював дії юриста, якому доручив і який не вніс до реєстрів передачу цієї квартири в дар батькам, що було зроблено ще 2013 року".
"Щойно я це з'ясував, негайно, з власної ініціативи, повідомив НАЗК про неточності у своїй декларації. Самостійно. Тому просив бути точними у формулюваннях, оскільки йдеться суто про помилку в декларації", – повідомив Герасимов.
Нардеп запевнив, що вже є прецеденти, коли в аналогічних ситуаціях НАЗК приймало такі уточнення і не передавало до суду справи про такі порушення.
"Зокрема йдеться про неточності в деклараціях глави держави, які виявив Володимир Олександрович і повідомив НАЗК. НАЗК, у свою чергу, подібними поясненнями задовольнилося", – стверджує нардеп.
Будь ласка, зачекайте...
Тим більше "проєвропейської" партії, бо в Європі закони поважають.
Кожен неробочий день - поруч, в партофісі, на Лаврській 16.
Було б бажання його зустріти...
Ну, нічо, в суді зустрінуться.
ЗІ: справді, за 190тис. євриків вілли в Іспанії не буває...
Не в Азії ж. ))
Жодних !!
а от будучи депутатом ВР, він нічого не купував !
В нас всі депутати мають декларувати своє майно і він чомусь про хатинку в Іспанії забувся, а про квартиру у Києві - ні.
Активисты требуют у Зеленского продать недвижимость в Лондоне и уплатить налоги в украинский бюджет.
За последние девять лет бизнес империя Зеленского официально получила 108 млн долларов дохода.
При этом налогов уплачено из этой суммы чуть более трех миллионов долларов.
Согласно документам, оффшорные компании «Квартала 95» получили в 2012 году от структур олигарха Игоря Коломойского 40 млн долларов, которые вероятно были выведены из «Приватбанка».
https://zn.ua/UKRAINE/obshchina-ukraintsev-v-londone-piketirovala-kvartiru-zelenskoho-iz-za-offshornoho-skandala.html
Подав свои документы в ЦИК, кандидат заполнил и обнародовал декларацию, где указал все движемое и недвижемое имущество, которым владеет он и члены его семьи.
Однако на днях журналисты из программы Слідство.інфо провели расследование, в ходе которого выяснили, что
У ШОУМЕНА ТАКЖЕ ЕСТЬ НЕЗАДЕКЛАРИРОВАННАЯ ВИЛЛА В ИТАЛИИ.
Интересно то, что расположена она в городке, полюбившемся российским олигархам.
https://clutch.net.ua/showbiz/news/vladimir-zelenskij-skryl-mnogomillionnuju-villu-v-ispanii
СБУ - проститутки, звичайно це не помітили, а у НАБУ теж руки не доходять.
НЕ НА ЧАСІ мабудь.
Согласно декларации, президент совсем не бедный парень из народа - у него есть недвижимость и в Украине и за границей, есть патенты, торговые марки и приличные суммы денег.
Всего в декларации Владимир Зеленский указал
СЕМЬ КВАРТИР, ДВА ДОМА, ОДИН ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, ПЯТЬ ПАРКОМЕСТ И ДВА НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯ.
Часть имущества Зеленские делят с Шефирами.
Так, среди недвижимости значится дом площадью 353,5 кв.м. и земельный участок 1200 кв.м. в Киевской области.
Квартира в Киеве площадью 131,9 кв.м. принадлежит Владимиру Зеленскому. Еще две квартиры площадью 254,5 принадлежат Владимиру Зеленскому, Борису Шефиру и Сергею Шефиру. Квартиру площадью 198,6 кв.м. Зеленский делит с Сергеем Шефиром. Еще одна квартира в Киеве площадью 269,7 принадлежит Зеленским через кипрскую компанию Aldorante Limited.
https://dumskaya.net/news/paren-iz-naroda-villa-v-italii-i-kvartira-v-veli-098811/
Еще у первой леди есть нежилое помещение в Киеве площадью 337,8 кв.м., которым Елена Зеленская владеет вместе с Ларисой Шефир и Еленой Шефир - женами партнеров президента по бизнесу. Еще одно нежилое помещение площадью 305,9 кв.м. Елена делит с Сергеем Шефиром.
Есть у президента Украины и зарубежная недвижимость. Так, Владимир и Елена арендуют с 2014 года квартиру в Великобритании площадью 91,9 кв.м.
В Италии у президента есть вилла площадью 413 квадратных метров, которой он с женой владеет
через компанию San Tommaso S.R.L.
https://dumskaya.net/news/paren-iz-naroda-villa-v-italii-i-kvartira-v-veli-098811/
я проти ЗЕ
але, як що така муйня, на нари накуй.
а у зе закони для народу
для своїх, свабода дєйствій
і пазавіте следующіє 500 євро...
Всіх цих МуМувих треба під корень із України!
Герасимов нехай відповідає по закону. І Зеленський з своїм кодлом - по закону. Але не завтра , а прямо сьогодні , як і Герасимов.