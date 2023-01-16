Україна підписала угоду з ЄС про пільговий кредит на 18 мільярдів євро, перший транш надійде вже 17 січня (оновлено)
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Україна та Європейський Союз підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо надання 18 млрд євро макрофінансової допомоги у 2023 році.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.
"Цього тижня очікуємо отримати перший транш у розмірі 3 млрд євро. Це допоможе нам надалі підтримувати макроекономічну стабільність та фінансувати усі критично важливі видатки в умовах варварської війни Росії проти нашої держави", – зазначив він.
Очільник уряду також подякував європейським партнерам за послідовну підтримку.
За словами очільниці Єврокомісії, перший транш у 3 млрд євро буде виплачений вже 17 січня.
"Допомога Україні у забезпеченні її фінансових потреб для протистояння російській агресії надзвичайно важлива та невідкладна. Комісія діє з максимальною швидкістю та рішучістю: Вже завтра (17 січня, – ред.) ми виплатимо перші 3 млрд євро з 18 млрд євро макрофінансової підтримки погодженої в грудні", – наголосила вона у Twitter.
У Міністерстві фінансів додали, що також була підписана Кредитна угода між Україною та Європейським Союзом. З боку України відповідні договори підписали міністр фінансів Сергій Марченко та очільник Національного банку Андрій Пишний, з боку ЄС – виконавчий віцепрезидент Європейської Комісії Валдіс Домбровскіс.
Залучені кошти макрофінансової допомоги будуть спрямовані на забезпечення першочергових соціальних та гуманітарних видатків державного бюджету, зокрема на заробітну плату працівників державних органів та бюджетних установ освітньої сфери, медичних закладів, виплату пенсій та фінансування окремих програм державної соціальної допомоги, підтримку малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, ВПО.
Як повідомлялося, лідери країн-членів Європейського Союзу 15 грудня минулого року досягли згоди про виділення Україні 18 млрд євро макрофінансової допомоги у 2023 році.
На початку цього року президент Володимир Зеленський наголошував на важливості отримання першого траншу цієї допомоги у розмірі 3 млрд євро вже в січні.
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Все были в восторге.
Потом, пошли "отмазки" - надо подождать 60 дней, пока согласно закона президент утвердит процедуры.
Потом надо подождать до 1 октября 2022 - начнется новый финансовый год.
Теперь все молчат о лендлизе, или уверяют что он вреден, так как за него надо будет заплатить.
Но с точки зрения денег,
Лоби производителей оружия, выгоднее чтобы заказывали производство нового оружия, а не давали со складов по лендлизу. В итоге производители получат прибыль, а также акционеры, которыми вполне могут быть люди которые принимают решение лендлиз или транш на производство оружия.
Производство через 1-2-3 года, увеличивает шанс, что война затянется, и будет больше заказов, и больше прибыль.
Война затягивается, больше разрушений - на разрушения можно дать "пільговий кредит".
Управление деньгами "пільговий кредит" - тоже выгодно, и чем дольше, тем лучше.
В итоге всем выгодно - чем дольше война, тем больше денег будет прокручено и выдано в виде кредитов.
А лендлиз совсем не выгоден, т.к. за него надо будет платить, как за кредиты.
Единственное различие, война не затянется, меньше разрушений, меньше восстановлений и кредитов.
І це завдання української дипломатії - докладати зусиль в цьому напрямку... що звісно важче робити, якщо призначати послами дилетантів (Маркарову), а навіть таких персонажів, як Венедіктова чи (О_О) Ілащук.