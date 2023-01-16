Intel відновив підтримку користувачів з Росії, – ЗМІ

Американська корпорація Intel повернула підтримку для російських користувачів.

Про це пише ain.ua із посиланням на російські ЗМІ.

На початку квітня 2022 року Intel випустила заяву, в якій оголошувала про припинення усіх операцій в РФ.

Водночас у січні 2023 року низка російських IT-медіа, зокрема, портал про програмне забезпечення та "залізо" Overclockers.ru та сайт Cnews написали про те, що компанія частково відновила підтримку для російських користувачів.

Йдеться про те, що користувачам із РФ зокрема доступні оновлення драйверів.

Українське видання перевірило все самостійно і "справді, якщо зайти у розділ оновлення софта Download Drivers & Software з-під російського IP, завантаження драйверів доступні".

Tom’s Hadware пише про те, що на запит до Intel на цю тему в компанії відповіли, що жодних змін не проводили.

Раніше стало відомо, що Intel прямо чи опосередковано продавав технології Росії, зокрема, і для використання для військових розробок. Українські юристи тиснуть на компанію для того, щоб вона перестала це робити.