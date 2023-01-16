Біткойн подорожчав із початку року на 27%

Курс криптовалюти Bitcoin зранку 16 січня перевищив $21 400. Це сталося вперше з 13 вересня. За добу BTC зріс на 2,5%, за тиждень найбільша криптовалюта подорожчала на 24,3%.

Про це повідомляє Forbes із посиланням на дані CoinGecko.

Станом на 9:15 за Києвом біткойн торгується близько $21,1 за монету. За даними CoinGecko, ринкова капіталізація активу становить $406,5 млрд за добового обсягу торгів у $27 млрд.

Із початку 2023 року біткоїн зріс на 27%. З 1 до 9 січня ціна монети коливалася в діапазоні $16 600 – $17 000.

Інші великі криптовалюти також дорожчають. Курс Ethereum перевищив позначку $1500, за останні 24 години він зріс на 3,4%, за тиждень – на 22,9%.

BNB подорожчав за добу на 2,6% – до $306. Ціна Ripple зросла на 3,8% – до $0,4, а Polygon – на 6,2% – до $1,02.

Загроза світової рецесії і найгірша інфляція за останні понад 40 років спричинили хаос на ринку криптовалюти. Так звана криптозима змусила колись процвітаючі фірми оголошувати про банкрутство, а інвесторів – розпродавати криптоактиви.

Економічні катаклізми спричинили втрати ринкової вартості крипторинку на майже $2 трлн.

Більшість великих банків та інвестиційних менеджерів очікують, що ринок криптовалюти відновиться у 2023-му.