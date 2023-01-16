Дефіцит в енергосистемі суттєво зріс, аварійні відключення діють у п’яти областях, – "Укренерго"
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Станом на 11:00 16 січня триває відновлення енергосистеми після дванадцятого масованого ракетного удару ворога 14 січня. Водночас суттєво зріс дефіцит в енергосистемі.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
"Дефіцит в енергосистемі суттєво зріс. Це пов’язано з зменшенням виробництва електроенергії через ракетні обстріли електростанцій. Також на це накладається збільшення споживання, пов’язане з початком робочого тижня", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що до обленерго доведені зменшені ліміти споживання на всю добу. Через їх перевищення вже з 9-ї години введені аварійні відключення у чотирьох областях, а з 10-ї – у п’яти областях України. Також можливі застосування аварійних відключень і в інших регіонах.
Водночас ситуацію ускладнюють погодні умови (рвучкий вітер, обледеніння проводів), в центральному регіоні є відключення через пошкодження у розподільчих електромережах, додали в компанії.
Будь ласка, зачекайте...
У нас співробітник в Києві.
Питаю - вас вимикають?
Так, один раз на день 2-3 години.
У нас (Києво-Святошинський р-н) ВМИКАЮТЬ два рази на день на дві години, в один з цих разів вночі коли всі сплять.
Так де зрада?
А є ще " планове "відключення, це по 12 годин на добу, а то в більше, але вже за планом, тим в відрізняється від слова "аварійне ", що робиться за графіком та не потребує пояснень