БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
2286 відвідувачів онлайн
Новини Енергетика
975 5
електроенергія (2972) Укренерго (1382)

Дефіцит в енергосистемі суттєво зріс, аварійні відключення діють у п’яти областях, – "Укренерго"

Новини БізнесЦензор Енергетика

електроенергія,експорт

Станом на 11:00 16 січня триває відновлення енергосистеми після дванадцятого масованого ракетного удару ворога 14 січня. Водночас суттєво зріс дефіцит в енергосистемі.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Дефіцит в енергосистемі суттєво зріс. Це пов’язано з зменшенням виробництва електроенергії через ракетні обстріли електростанцій. Також на це накладається збільшення споживання, пов’язане з початком робочого тижня", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до обленерго доведені зменшені ліміти споживання на всю добу. Через їх перевищення вже з 9-ї години введені аварійні відключення у чотирьох областях, а з 10-ї – у п’яти областях України. Також можливі застосування аварійних відключень і в інших регіонах.

Водночас ситуацію ускладнюють погодні умови (рвучкий вітер, обледеніння проводів), в центральному регіоні є відключення через пошкодження у розподільчих електромережах, додали в компанії.

Автор: Юлiя Недашківська
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
лгущая высосанная размазня. значит кому то это выгодно, да галущенка?
показати весь коментар
16.01.2023 14:29 Відповісти
В коментах зраду наганяють
показати весь коментар
16.01.2023 16:05 Відповісти
Яку зраду?
У нас співробітник в Києві.
Питаю - вас вимикають?
Так, один раз на день 2-3 години.
У нас (Києво-Святошинський р-н) ВМИКАЮТЬ два рази на день на дві години, в один з цих разів вночі коли всі сплять.
Так де зрада?
показати весь коментар
16.01.2023 17:19 Відповісти
"можливі застосування аварійних відключень" - аварійні - це коли завгодно, доречі, не обов'язково після обстрілу, хоча, по логіке, аварійне це аварія і повинно зникати миттєво.

А є ще " планове "відключення, це по 12 годин на добу, а то в більше, але вже за планом, тим в відрізняється від слова "аварійне ", що робиться за графіком та не потребує пояснень
показати весь коментар
16.01.2023 17:21 Відповісти
 
 