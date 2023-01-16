Україна та Сенегал планують підписання додаткових документів щодо розширення експорту українського зерна, – Мінагрополітики

Україна та Сенегал продовжуватимуть розвиток відносин щодо поставок української сільгосппродукції. Окрім підписаного 9 січня меморандуму про взаєморозуміння у сфері сільського господарства, досягнуто домовленості про майбутні переговори представників двох країн на найвищому рівні.

Про це під час брифінгу повідомив очільник Мінагрополітики Микола Сольський за результатами поїздки делегації міністерства до Сенегалу, Гани та Нігерії, передає Інтерфакс-Україна.



"Зустрічі відбувалися в Гані, Сенегалі та Нігерії, ці країни постійно "беруть" багато продуктів харчування і особливо пшениці. Це великі ринки з точки зору кількості населення порівняно з європейським ринком або багатьма іншими країнами: не з такою купівельною спроможністю, але він великий і розвивається, тому його треба відслідковувати", – наголосив міністр.



Він також зазначив, що кожна з відвіданих країн зацікавлена у розвитку співробітництва з Україною та готова до розширення своїх портів для інтенсифікації вивантаження та зберігання українського зерна.



Сольський розповів, що після візиту делегації Мінагрополітики до Африки українська влада проведе додаткову нараду про можливості розвитку відносин із відвіданими країнами. За його словами, спільні проєкти ускладнює традиційну присутність Росії у дипломатичному полі Сенегалу, Гани та Нігерії.



"На неофіційному рівні представники всіх країн, з якими ми спілкувалися, розуміють, що відбувається в Україні. На жаль, на офіційному рівні вони не завжди готові про це заявити. Тому такі поїздки призводять до розвитку відносин і поступово їх покращуватимуть", – розповів міністр.



Як повідомлялося, делегація Мінагрополітики під час поїздки до країн Африки підписала меморандум про співпрацю із Сенегалом у сфері сільського господарства.