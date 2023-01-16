Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) розширює місію в Україні та розгортає роботу на всіх АЕС країни.

Про це повідомив генеральний директор агентства Рафаель Гроссі у Twitter.

"МАГАТЕ розширює свою присутність в Україні, щоб допомогти запобігти ядерній аварії під час триваючого конфлікту. Я пишаюся тим, що очолюю цю місію в Україні, де ми розгортаємо роботу на всіх АЕС країни, щоб надавати допомогу в гарантуванні ядерної безпеки", – зазначив він.

Очікується, що Гроссі відвідає Україну цього тижня для забезпечення постійної присутності експертів з ядерної та фізичної ядерної безпеки на всіх об'єктах атомної енергетики країни.

Він відвідає Південноукраїнську, Рівненську та Чорнобильську атомні електростанції, щоб запустити місії у складі двох експертів МАГАТЕ на кожному з об'єктів.

Загалом МАГАТЕ матиме близько 11-12 постійно присутніх в Україні експертів.