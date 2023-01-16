Співзасновник Monobank Гороховський відкликав позов про скасування націоналізації "Приватбанку" (оновлено)

У понеділок 16 січня в Господарському суді міста Києва відбудеться судове засідання за позовом колишнього топменеджера і співвласника "Приватбанку" та теперішнього засновника Monobank Олега Гороховського проти Міністерства фінансів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та "Приватбанку".

Про це повідомляє пресслужба державного банку.

Банк зазначає, що у своєму позові Гороховський просив визнати недійсним договір купівлі-продажу акцій "Приватбанку" від 21 грудня 2016 року, на підставі якого держава набула у власність акції банку.

Водночас у коментарі "БізнесЦензору" Гороховський повідомив, що відкликав цей позов.

"Судове засідання проводиться, щоб розглянути мою відмову від позову. Я не суджуся з державою під час війни. Сьогодні мають задовольнити клопотання і цим все закінчиться", – зазначив він.

У "Приватбанку" додали, що Гороховський звернувся зі своїм позовом до Господарського суду м. Києва ще у 2019 році, але у липні 2020 року Господарський суд м. Києва закрив провадження у справі – на підставі положень т. зв. "антиколомойського закону", які прямо забороняють повернення банків, виведених з ринку, колишнім власникам та акціонерам.

Попри це, згодом суди апеляційної та касаційної інстанції скасували ухвалу про закриття провадження і повернули справу до Господарського суду м. Києва для продовження розгляду.

Пізніше у "Приватбанку" повідомили, що Господарський суд Києва закрив провадження у справі за позовом Гороховського проти фінустанови у зв’язку з заявою позивача про відмову від позову.

1 лютого Велика Палата Верховного Суду також має розглянути справу за позовом іншого колишнього співвласника та голови правління "Приватбанку", Олександра Дубілета, в якій Велика Палата має навести висновки щодо застосування положень "антиколомойського закону". Ці висновки матимуть вплив на всі подібні справи, ініційовані колишніми власниками та топменеджерами "Приватбанку" проти України.

Уряд України 18 грудня 2016 року за пропозицією НБУ та колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той момент були Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Пізніше колишні власники банку заявили, що вважають проведену націоналізацію незаконною, тоді як "Приватбанк" і держава вимагають від них додаткового відшкодування збитків.

Наразі сторони ведуть численні судові суперечки як в Україні, так і у закордонних юрисдикціях.